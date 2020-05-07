Мошенничества с денежными переводами в Японии: более 2,5 млрд йен ущерба в 2019 году

В Японии растёт количество случаев мошенничества, связанного с использованием банковских услуг онлайн – преступники направляют пользователей на поддельные сайты, получают пароли и коды и снимают остаток на счёте...

Согласно Национальному полицейскому управлению Японии, количество мошенничеств, связанных с интернет-банкингом, составило 1872 случая, это второй показатель после рекордного числа 2014 года и примерно в 6 раз больше, чем в предыдущем году, ущерб составил 2, 521 млрд йен, в 5,5 раз больше предыдущего года.

Ущерб от таких операций стал расти с сентября 2019 года. По данным, указанным на сайтах Национального полицейского управления и Агентства финансовых услуг, в последнее время особенно часто используются электронные сообщения (SMS) и другие фишинговые сообщения якобы от банков, направляющие пользователя на поддельный фишинговый сайт, где ему предлагают ввести идентификационные данные, пароль, одноразовый пароль и т. п., либо же внедряют шпионские программы на компьютер пользователя для кражи данных и паролей.

Заметна разница в наносимом ущербе между типами вкладчиков, физические лица потеряли 2,446 млрд йен, тогда как юридические лица – намного меньше, 75 млн йен. Среди владельцев счетов, на которые переводились деньги, из 2399 найденных, больше всего граждан Японии (58,6%), Вьетнама (13,5%) и Китая (8,8%).

Для предотвращения ущерба от таких махинаций Национальное полицейское управление и Агентство финансовых услуг рекомендуют следить за обновлением антивирусных программ, проводить антивирусное сканирование, не открывать сообщения, если вы не знаете отправителя. Агентство финансовых услуг особо предупреждает, что финансовые организации никогда не запрашивают ID, пароль и другую подобную информацию через сообщения типа SMS. Чтобы избежать ущерба, полезно также при использовании Интернет-банкинга зарегистрировать в закладках точный адрес вебсайта вашего банка и стараться проводить операции только через неё.

Фотография к заголовку: kelly marken/PIXTA