Как японские старшеклассники воспринимают экономическое неравенство?

Разочарование японских школьников, возможно, отражает общие настроения во «взрослом» обществе Японии. Многие школьники считают, что уровень образования прямо зависит от финансовых возможностей родителей, и такое общество построили сами взрослые.

По данным опроса мнения 18-летних, проведенного фондом Nippon Foundation, меньшинство считает возможным устранение экономического неравенства и не считают неравномерное распределение богатств проблемой. При этом на вопрос «Считаете ли вы, что экономическое неравенство растёт во всём мире?» 72,3% ответили утвердительно, и 57,6% сказали, что ощущают такое неравенство в повседневной жизни.

Молодые люди на себе ощущают неравенство в сравнении с ровесниками, судя по ответам: «Я постоянно на подработках и времени развлекаться нет, а некоторые развлекаются постоянно, без всяких подработок», «Чувствую по количеству брендовых вещей и игровых программ».

Кроме того, многие считают, что возможности образования зависят от финансовых возможностей родителей: «В лучшие университеты поступают в основном люди из богатого класса», «В медуниверситеты могут попасть дети богатых или врачей», «Знаю способного человека, который не пошёл в университет из-за невозможности оплачивать учёбу».

На вопрос о том, как выжить в обществе с экономическим расслоением (возможны несколько ответов), чаще всего отвечали «Устроиться на высокооплачиваемую работу» (32,2%).

Обнако обычно считается, что выпускники лучших университетов имеют больше шансов при выборе работы, а поскольку образование, по мнению многих, зависит от финансовых возможностей родителей, то выхода не видно. Возможно, этим и обусловлено разочарование, которое проявляется в ответах: «Выровнять расслоение невозможно», «С экономическим неравенством в мире ничего поделать нельзя».

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