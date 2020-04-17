В Японии при закрытии школ из-за коронавируса школьники стали больше спать и смотреть YouTube

В Японии в конце марта школы закрыли из-за нового коронавируса. Чем же занимаются японские школьники в самоизоляции?

В условиях распространения нового коронавируса по всей Японии многие школы остаются закрытыми. Возможно, многие радуются неожиданным долгим каникулам, но в этих условиях прекращается школьная клубная деятельность, рекомендуется не выходить из дома без необходимости, и кое-кто наверняка озабочен вопросом – как победить скуку?

Токийская компания TesTee провела анкетирование 8464 учащихся средних и старших классов, а также студентов университетов. Из медиаустройств время использования выросло в первую очередь у смартфонов – это самое привычное устройство для учащихся. При этом уделяемое время на печатную продукцию – журналы, манга, книги – увеличилось немногим более чем на 10%.

Какой деятельностью дома учащиеся стали заниматься чаще? На первом месте – сон, ученики и студенты более чем в 50% случаев дали такой ответ. Больше учиться стало почти 40% учеников средних классов, среди студентов – всего 22%.

У тех, кто стал тратить больше времени на смартфон, спросили, какого рода контент они смотрят. У школьников на первом месте оказался YouTube, у студентов – соцсети. Чем меньше возраст, тем больше смотрят видеоконтент, игровые приложения и приложения для просмотра комиксов-манга.

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