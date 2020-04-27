В марте количество иностранных посетителей Японии снизилось на 93%

В условиях распространения нового коронавируса многие страны закрыли границы. Год назад на горнолыжных курортах, в онсэнах и знаменитых по аниме местах было очень оживлённо, можно было видеть множество иностранных гостей, а сейчас эти места обезлюдели…

По данным правительственного агентства по туризму, количество иностранных гостей в марте составило 193 700 человек, на 93% меньше, чем в марте прошлого года. Из-за распространения нового коронавируса многие страны ввели ограничения на выезд за границу и передвижение вне дома. Япония тоже усилила карантинные меры – например, аннулируя выданные визы, что тоже сказалось на ситуации. Само собой, трудные времена пришли и для рынка товаров и услуг, связанных с иностранным туризмом.

Количество приезжающих из Китая достигло рекордно низкой отметки в 14 000 человек. Правительство Китая, чтобы не допустить распространения вируса за рубежом, с 27 января запретило продажи групповых туров, пакетов авиабилетов с гостиницами, и туризм в Японию остановился. Из Южной Кореи приехало на 98,5% меньше людей, с Тайваня – на 98,5% меньше, вообще спрос на туристические услуги в восточноазиатском регионе остановился.

С марта туризм упал до исторического минимума, как в «эпицентре» болезни, то есть в Китаеп, так и в странах Европы и Америки. В Италии – на 90%, в США – на 87%, в Великобритании – на 82,4%.

Фотография к заголовку: Рейсы отменены: самолёты на стоянке в аэропорту Ханэда (© Jiji)