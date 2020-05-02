За 2019 год в Токио сдали в полицию 3 млрд 884 млн йен потерянных наличных

По данным Национального полицейского управления Японии, в Токио за 2019 год утерянные и забытые вещи сдавали в полицию 4 152 190 раз (на 0,3% больше, чем в предыдущем году), из них наличных денег на сумму 3 884 230 000 йен (на 1,2% больше 2018 года).

Четыре года подряд обновляется рекорд сданных в полицию найденных наличных. При этом общая сумма утерянных денег, о которых заявляли в полицию, составила 8 439 520 000 йен. Простой подсчёт показывает, что в полицию сдали 46,02% этой суммы – в 2018 году этот показатель составлял 45,7%. Считается, что в больших городах люди хуже относятся друг к другу, но с общественной моралью, похоже, всё неплохо.

Всего в полицию доставлено 4 532 563 предмета (рост на 0,8%). Как мы видим на диаграмме ниже, чаще всего теряли удостоверения личности, кредитки и прочие личные документы (774 697 случаев, или 17,1% от общего числа утерянных вещей). На втором месте – транспортные смарт-карты, проездные, денежные купоны для покупок и другие ценные документы (557 614 случаев, 12,3%). За ними следует одежда и обувь (490 051 случай, 10,8%), бумажники (371 890 случаев, 8,2%), зонты (349 287 случая, 7,7%).

В полицию попадает около половины утерянных мобильных телефонов

Поступило 247 771 заявление об утере мобильных телефонов с формулировками типа «Потерял» или «Где-то оставил». В Токио ежедневно теряют более 670 мобильных телефонов. В полицию же доставлено 153 015 телефонов. В результате к своим владельцам вернолось около половины, 126 238 устройств.

Как сообщает Национальное полицейское управление, если владельца утерянной вещи не находят в течение трёх месяцев, право собственности переходит к нашедшему. Однако если нашедший в течение двух месяцев не принимает найденное, оно переходит в собственность префектуры.

Данные обработки находок говорят о том, что из поступивших в полицию 3 884 230 000 йен владельцам вернули 2 844 600 000 йен, нашедшим передано 540 140 000 йен, и в собственность столицы перешло 491 177 000 йен.

Фотография к заголовку: makaron/PIXTA

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