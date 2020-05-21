Императорский дом позитивно оценивает 70% японцев

В мае исполнился год с момента вступления на престол императора Нарухито и смены названия эры с Хэйсэй на Рэйва. По данным проведенного осенью 2019 года опроса, 70% японцев позитивно воспринимают императорский дом, а также 70% опрошенных вполне допускают и передачу императорского титула женщине или по женской линии. Однако о том, что такое передача титула по женской линии, знает всего около 40% – опрос показал, что в наше время далеко не все представляют себе императорскую систему.

Институт культуры национальной телерадиокомпании Японии NHK в преддверии церемонии официального объявления о вступлении на престол императора Нарухито, которая состоялась 22 октября 2019 года, в течение двух дней в сентябре провёл телефонный опрос. Было опрошено 2790 человек (мужчин и женщин), релевантные ответы получены от 1539 человек (55,2%). Приведенные значения округлены до целых чисел.

На вопрос о том, насколько интересует императорский дом, «Очень интересует» и «В некоторой степени интересует» ответило 72% (67% мужчин и 76% женщин), «Не интересует» и «Совершено не интересует» – 27%. Как мы видим, женщины проявляют больший интерес к императорскому дому. Среди возрастных групп больший интерес проявляют люди старшего возраста.

Чувства сродни родственных или дружественных к императорскому дому ощущает 71% опрошенных, ответившие, что чувствуют так «в большой мере» или «в некоторой степени», и 27% ответило, что не слишком, либо совершенно не чувствуют этого. Среди первых большой разницы между количеством мужчин и женщин не наблюдается, а по возрастным группам, как и в случае интереса к императорскому дому, люди старшего возраста сильнее ощущают такую близость.

На вопрос о согласии с тем, чтобы императорский титул мог переходить женщинам, положительно ответило 74%, и отрицательно – 12%. Из людей в возрасте от 18 до 29 лет 90%, и в любой возрастной группе более 70% согласны с такой возможностью. Среди пожилых людей 70 и более лет сравнительно много было тех, кто ответил отрицательно (16%).

При этом 52% респондентов ответили, что не очень представляют, или совершенно не знают смысл выражения «император по женской линии», а хорошо представляют, или хотя бы в некоторой степени – 42%. Однако же за возможность наследования императорского титула ребёнком императрицы, или же вступления на престол императора по женской линии высказалось 71% опрошенных, и всего 13% против этого. Среди тех, кто ответил, что хорошо представляет наследование женщиной либо по женской линии, доля высказавшихся отрицательно была наибольшей, составив 29%.

Отречение предыдущего императора, состоявшееся в апреле 2019 года, было проведено в соответствии с принятым только для этого случая особым законом, дополняющим Закон об императорском доме. Когда проводился опрос общественного мнения об этом законе, 64% ответили, что подобные решения следует применять в зависимости от конкретного случая, и всего 25% высказались о введении системы отречения императоров. На вопрос о том, необходимо ли изменить императорскую систему для обеспечения стабильного наследования императорского титула, 54%, то есть более половины опрошенных ответили положительно, и лишь 31% не считали это необходимым.

Фотография к заголовку: Торжественный проезд императорского кортежа Сюкуга-онрэцу-но ги после официального объявления о вступлении на престол (© Jiji)

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