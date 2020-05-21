Императорский дом позитивно оценивает 70% японцев

Императорский дом позитивно оценивает 70% японцевОбщество
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Институт культуры национальной телерадиокомпании Японии NHK в преддверии церемонии официального объявления о вступлении на престол императора Нарухито, которая состоялась 22 октября 2019 года, в течение двух дней в сентябре провёл телефонный опрос. Было опрошено 2790 человек (мужчин и женщин), релевантные ответы получены от 1539 человек (55,2%). Приведенные значения округлены до целых чисел.
На вопрос о том, насколько интересует императорский дом, «Очень интересует» и «В некоторой степени интересует» ответило 72% (67% мужчин и 76% женщин), «Не интересует» и «Совершено не интересует» – 27%. Как мы видим, женщины проявляют больший интерес к императорскому дому. Среди возрастных групп больший интерес проявляют люди старшего возраста.
Чувства сродни родственных или дружественных к императорскому дому ощущает 71% опрошенных, ответившие, что чувствуют так «в большой мере» или «в некоторой степени», и 27% ответило, что не слишком, либо совершенно не чувствуют этого. Среди первых большой разницы между количеством мужчин и женщин не наблюдается, а по возрастным группам, как и в случае интереса к императорскому дому, люди старшего возраста сильнее ощущают такую близость.
На вопрос о согласии с тем, чтобы императорский титул мог переходить женщинам, положительно ответило 74%, и отрицательно – 12%. Из людей в возрасте от 18 до 29 лет 90%, и в любой возрастной группе более 70% согласны с такой возможностью. Среди пожилых людей 70 и более лет сравнительно много было тех, кто ответил отрицательно (16%).
При этом 52% респондентов ответили, что не очень представляют, или совершенно не знают смысл выражения «император по женской линии», а хорошо представляют, или хотя бы в некоторой степени – 42%. Однако же за возможность наследования императорского титула ребёнком императрицы, или же вступления на престол императора по женской линии высказалось 71% опрошенных, и всего 13% против этого. Среди тех, кто ответил, что хорошо представляет наследование женщиной либо по женской линии, доля высказавшихся отрицательно была наибольшей, составив 29%.
Отречение предыдущего императора, состоявшееся в апреле 2019 года, было проведено в соответствии с принятым только для этого случая особым законом, дополняющим Закон об императорском доме. Когда проводился опрос общественного мнения об этом законе, 64% ответили, что подобные решения следует применять в зависимости от конкретного случая, и всего 25% высказались о введении системы отречения императоров. На вопрос о том, необходимо ли изменить императорскую систему для обеспечения стабильного наследования императорского титула, 54%, то есть более половины опрошенных ответили положительно, и лишь 31% не считали это необходимым.
Фотография к заголовку: Торжественный проезд императорского кортежа Сюкуга-онрэцу-но ги после официального объявления о вступлении на престол (© Jiji)
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