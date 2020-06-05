Рейтинг парков развлечений в Японии: на первых местах Tokyo DisneySea в Токио и Universal Studios в Осаке

Из-за коронавируса парки развлечений по всей Японии были закрыты и в период весенних каникул, и во время Золотой недели в конце апреля и начале мая. Будем надеяться, что до летних каникул они откроются и дети всё-таки смогут повеселиться!

В опросе удовлетворённости посетителей тематических парков, проведенном токийской компанией Oricon ME, победителями стали Tokyo DisneySea (TDS) в восточной Японии и Universal Studios Japan (USJ) в западной части страны.

Опрос был проведён в январе, было опрошено около 5000 человек в возрасте 15 лет и старше по всей стране. Всего опрос включал семь пунктов, спрашивали о том, легко ли приобрести билеты, насколько хороша поддержка персонала, хороши ли удобства, нравится ли организация пространства, удовлетворены ли едой и напитками, магазинами, насколько просто развлекаться в парке.

Первые пять мест в рейтинге Восточной Японии

Парки Баллы Tokyo DisneySea (TDS) (г. Ураясу, преф. Тиба) 76,33 Tokyo Disneyland (TDL) (г. Ураясу, преф. Тиба) 75,62 Sanrio Puroland (г. Тама, Токио) 72,03 Funabashi Andersen (г. Фунабаси, преф. Тиба) 71,74 Spa Resort Hawaiians (г. Иваки, преф. Фукусима) 71,17

Прим. редакции: r 1 июня TDS, TDL, Sanrio Puroland и Spa Resort Hawaiians не объявляли о планах открытия. Парк Funabashi Andersen возобновит работу со 2 июня

Первые пять мест в рейтинге Западной Японии

Парки Баллы Universal Studios Japan (USJ) (г. Осака) 70,73 Huis Ten Bosch (г. Сасэбо, преф. Нагасаки) 69,68 Harmonyland (пос. Хидзимати, преф. Ойта) 69,27 Shima Spain Village (г. Сима, преф. Миэ) 68,68 Toei Kyoto Studio Park (г. Киото) 67,55

Прим.: к 1 июня Shima Spain Village и Toei Kyoto Studio Park не объявляли о планах открытия. USJ и Harmonyland откроются с 8 июня. Huis Ten Bosch до 18 июня принимает только посетителей, живущих в преф. Нагасаки

Tokyo DisneySea, занявший первое место в восточной части страны, лидировал по шести позициям, уступив другим лишь в простоте покупки билетов. Находящийся рядом Tokyo Disneyland (TDL) занял второе место после TDS по тем же шести позициям и пользуется огромной популярностью. Оба парка имели высокие оценки около 80 баллов по отзывчивости персонала.

Funabashi Andersen Park лидировал в простоте покупки билетов. Это общественный парк, расположенный в Фунабаси, и цена для тематического парка исключительно низкая – 900 йен для взрослых и 200 йен для учащихся начальной и средней школы. Некоторые комментаторы благодарят за возможность развлечься за такую небольшую цену.

В западной части Японии первое место занял Universal Studios Japan. Он популярен во всех возрастных группах от 20 до 69 лет. Некоторые комментаторы отмечают отзывчивость персонала и транспортную доступность.

В восточной части Японии четыре из пяти ведущих парков находятся поблизости от Токио, тогда как в западной части страны популярные парки географически рассредоточены.

Рейтинг парков в категориях «отзывчивость персонала» и «организация пространства»

Отзывчивость Организация пространства Tokyo DisneySea (TDS) 80,99 79,96 Tokyo Disneyland (TDL) 80,09 79,13 Sanrio Puroland 76,28 73,02 Funabashi Andersen 76,58 71,41 Spa Resort Hawaiians 74,64 73,76 Universal Studios Japan (USJ) 74,70 74,01 Huis Ten Bosch 72,63 70,93 Harmonyland 74,47 71,30 Shima Spain Village 72,86 69,42 Toei Kyoto Studio Park 70,60 68,29

Прим.: мы рекомендуем до посещения уточнить планы открытия парков на их вебсайтах

Фотография к заголовку: Jiji Press

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