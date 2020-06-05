Рейтинг парков развлечений в Японии: на первых местах Tokyo DisneySea в Токио и Universal Studios в Осаке

Рейтинг парков развлечений в Японии: на первых местах Tokyo DisneySea в Токио и Universal Studios в ОсакеОбщество
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В опросе удовлетворённости посетителей тематических парков, проведенном токийской компанией Oricon ME, победителями стали Tokyo DisneySea (TDS) в восточной Японии и Universal Studios Japan (USJ) в западной части страны.
Опрос был проведён в январе, было опрошено около 5000 человек в возрасте 15 лет и старше по всей стране. Всего опрос включал семь пунктов, спрашивали о том, легко ли приобрести билеты, насколько хороша поддержка персонала, хороши ли удобства, нравится ли организация пространства, удовлетворены ли едой и напитками, магазинами, насколько просто развлекаться в парке.
Первые пять мест в рейтинге Восточной Японии
|Парки
|Баллы
|Tokyo DisneySea (TDS) (г. Ураясу, преф. Тиба)
|76,33
|Tokyo Disneyland (TDL) (г. Ураясу, преф. Тиба)
|75,62
|Sanrio Puroland (г. Тама, Токио)
|72,03
|Funabashi Andersen (г. Фунабаси, преф. Тиба)
|71,74
|Spa Resort Hawaiians (г. Иваки, преф. Фукусима)
|71,17
Прим. редакции: r 1 июня TDS, TDL, Sanrio Puroland и Spa Resort Hawaiians не объявляли о планах открытия. Парк Funabashi Andersen возобновит работу со 2 июня
Первые пять мест в рейтинге Западной Японии
|Парки
|Баллы
|Universal Studios Japan (USJ) (г. Осака)
|70,73
|Huis Ten Bosch (г. Сасэбо, преф. Нагасаки)
|69,68
|Harmonyland (пос. Хидзимати, преф. Ойта)
|69,27
|Shima Spain Village (г. Сима, преф. Миэ)
|68,68
|Toei Kyoto Studio Park (г. Киото)
|67,55
Прим.: к 1 июня Shima Spain Village и Toei Kyoto Studio Park не объявляли о планах открытия. USJ и Harmonyland откроются с 8 июня. Huis Ten Bosch до 18 июня принимает только посетителей, живущих в преф. Нагасаки
Tokyo DisneySea, занявший первое место в восточной части страны, лидировал по шести позициям, уступив другим лишь в простоте покупки билетов. Находящийся рядом Tokyo Disneyland (TDL) занял второе место после TDS по тем же шести позициям и пользуется огромной популярностью. Оба парка имели высокие оценки около 80 баллов по отзывчивости персонала.
Funabashi Andersen Park лидировал в простоте покупки билетов. Это общественный парк, расположенный в Фунабаси, и цена для тематического парка исключительно низкая – 900 йен для взрослых и 200 йен для учащихся начальной и средней школы. Некоторые комментаторы благодарят за возможность развлечься за такую небольшую цену.
В западной части Японии первое место занял Universal Studios Japan. Он популярен во всех возрастных группах от 20 до 69 лет. Некоторые комментаторы отмечают отзывчивость персонала и транспортную доступность.
В восточной части Японии четыре из пяти ведущих парков находятся поблизости от Токио, тогда как в западной части страны популярные парки географически рассредоточены.
Рейтинг парков в категориях «отзывчивость персонала» и «организация пространства»
|Отзывчивость
|Организация пространства
|Tokyo DisneySea (TDS)
|80,99
|79,96
|Tokyo Disneyland (TDL)
|80,09
|79,13
|Sanrio Puroland
|76,28
|73,02
|Funabashi Andersen
|76,58
|71,41
|Spa Resort Hawaiians
|74,64
|73,76
|Universal Studios Japan (USJ)
|74,70
|74,01
|Huis Ten Bosch
|72,63
|70,93
|Harmonyland
|74,47
|71,30
|Shima Spain Village
|72,86
|69,42
|Toei Kyoto Studio Park
|70,60
|68,29
Прим.: мы рекомендуем до посещения уточнить планы открытия парков на их вебсайтах
Фотография к заголовку: Jiji Press