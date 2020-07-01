Несчастные случаи и гибель в горах в Японии: 70% – люди старше 60 лет

Смартфоны с функцией GPS помогают сообщить о своём местонахождении при несчастных случаях. Однако в горах есть немало мест, куда не доходит покрытие мобильной связи, невнимательность и самоуверенность очень опасны. Стоит также учитывать уровень заряда батареи устройства мобильной связи.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2019 году в горах произошло 2531 случая бедствия, с ними столкнулось 2937 человек. По сравнению с рекордными с момента начала сбора статистики в 1961 году цифрами 2018 года, эти показатели немного снизились, но всё ещ остаются весьма высокими.

Из графика видно, что, хотя число случаев и количество людей увеличивается, число погибших и пропавших без вести практически не меняется. Одним из факторов, за счёт которых растёт число известных несчастных случаев в горах, считают улучшение антенн мобильных устройств, из-за чего расширилось покрытие мобильной связи, благодаря чему стало возможно сообщать и о незначительных проблемах, которые раньше приходилось решать на месте.

Если рассмотреть возрастной состав потерпевших, то среди них больше всего людей за 70 (22,7%), за ними идут люди в возрасте 60-70 лет (21,8%) и 50-60 лет (15,4%), а среди погибших и пропавших без вести люди за 60 составляют более 70%.

Среди людей, поднимавшихся в горы группой и попавших в бедствие, доля погибших и пропавших без вести составляет 6,5%, в то время как из 1117 человек, попавших в бедствие при одиночных восхождениях, погибло или пропало без вести 180 человек, 16,1%. Стоит учитывать, что справиться с проблемами в одиночку при несчастных случаях сложнее, чем в группе, поэтому лучше совершать восхождения группой с лидером, которому можно довериться.

Национальное полицейское агентство призываете при планировании восхождения учитывать погодные условия и физические возможности участников, а чтобы обеспечить скорейшее проведение поисково-спасательных работ, оставлять план восхождения и заявку на восхождение родственникам либо коллегам по работе и в ящике для заявок на восхождение у входа на маршрут.

Фотография к заголовку: PAKUTASO

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