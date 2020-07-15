Почему закрываются салоны патинко? В Японии игровых салонов с каждым годом всё меньше

Салонов патинко становилось всё меньше из-за появления новых форм развлечений. С распространением нового коронавируса местные администрации просили приостановить работу в местах скопления людей, и патинко столкнулись с новыми проблемами.

По данным столичного департамента полиции, количество бизнес-организаций, имеющих лицензию на создание салонов патинко, к концу 2019 года уменьшилось до 9639, это на 421 меньше по сравнению с предыдущим годом, и упало ниже 10 000. Количество машин патинко составило 2 570 845, что на 79 464 меньше, чем в предыдущем году.

На пике в 1990-е годы по всей стране насчитывалось около 17 000 салонов патинко. С тех пор из-за расширения разнообразия развлечений, а также устрожения ограничений на количество шаров выигрыша становится меньше как самих салонов, так и играющих.

Меняется и статистика размеров салонов. Количество салонов со 100 и менее игровыми автоматами увеличилось на 9 по сравнению с предыдущим годом, до 219. Однако если сравнивать с показателями 2015 года, их стало на 43 меньше. Напротив, количество больших салонов с более чем 1000 автоматов за год увеличилось на 26 до 346, а по сравнению с 2015 годом – на 68, наблюдается тенденция к увеличению размеров салонов.

Среднее количество автоматов в салоне – патинко-машин, слот-машин и т. п. – постепенно растёт. В 2015 году их было в среднем 405 на один салон, в 2018 году – 427,7, и 435,3 машин в 2019 году.

С другой стороны, как показывает исследование компании Tokyo Shoko Research, в мае 2020 года обанкротилось два патинко-холла (рост на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Всего за январь-май 2010 года – 12, тогда как годом ранее – 6. Три из 12 случаев были связаны с новым коронавирусом.

Согласно результатам опроса, из-за запросов на временное закрытие салонов при объявленном в начале апреля чрезвычайном положении в условиях распространения коронавирусной инфекции объёмы операций салонов патинко упали, и количество банкротств этих компаний в 2020 году может дойти до 30, впервые после 2014 года.

Фотография к заголовку: haku/ PIXTA

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