В Японии в августе растёт количество инфицированных: увеличение количества пациентов среднего и пожилого возраста

Рост количества пациентов с тяжёлыми симптомами потребует дополнительных медицинских ресурсов, что может привести к перебоям в медобслуживании. Для борьбы с эпидемией, конца которой не видно, и снижения нагрузки на медицинскую сферу каждому из нас следует принимать тщательные меры по профилактике инфекций.

Во вторую неделю августа, на которую пришлось три выходных подряд и праздник О-Бон, количество случаев заражения новым коронавирусом было немного меньше, чем в первую неделю, но эпидемия всё равно продолжается. Особую тревогу вызывает рост числа тяжелобольных.

Число пациентов с тяжёлыми симптомами достигло 332 человек 1 мая, во время действия чрезвычайного положения, а затем начало снижаться и 10 июля был 31 такой больной. Однако с середины июля пошла вторая волна заражения, количество тяжелобольных снова увеличилось и к 18 августа составило 243 человека. За две недели их число увеличилось втрое, с 80 человек 1 августа.

В июне и июле было много инфицированных молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет – инфекции происходили в основном в связи с «ночной жизнью» города, и тяжёлых пациентов было немного. Однако с увеличением числа домашних инфекций и увеличением соотношения людей среднего и старшего поколения из-за возникновения кластеров заражения в учреждениях и больницах для пожилых людей количество тяжелобольных стало расти.

На 17 августа в префектуре Осака было 70 таких больных, доля использования больничных мест для тяжёлых заболеваний составила 37,2%. Это высокий уровень по сравнению с 27 больными (27%) в Токио, и создаёт проблему для обеспечения медицинских ресурсов.

Фотография к заголовку: ЭКМО в отделении интенсивной терапии больницы Медицинского университета Фудзита (Kyodo News)