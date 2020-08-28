Основные события со времени начала работы второго кабинета под руководством Абэ Синдзо

Основные события со времени начала работы второго кабинета под руководством Абэ СиндзоПолитика
В ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером 28 августа, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, сообщив о новом обострении хронического язвенного колита, заявил: «Нельзя допустить ошибочных политических решений из-за прохождения лечения и неполного благополучия со здоровьем. Поскольку я не могу уверенно отвечать чаяниям народа, я не могу продолжать оставаться на посту премьер-министра». Давайте вспомним основные события, которые произошли со времени начала работы в декабре 2012 года второго правительства под руководством Абэ.
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|Время
|События
|Декабрь 2012
|Начало работы 2-го кабинета под руководством Абэ Синдзо
|Январь 2013
|Правительство и Банк Японии совместно провозгласили целевой показатель роста потребительских цен на уровне 2%
|Сентябрь 2013
|Решение о проведении в Токио летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года
|Апрель 2014
|Повышение ставки налога на потребление до 8%
|Июль 2014
|Решение кабинета министров о допустимости в ограниченных рамках использования права на коллективную самооборону
|Ноябрь 2014
|Объявление об отсрочке на 1 год повышения ставки потребительского налога до 10%
|Декабрь 2014
|Начало работы 3-го кабинета премьер-министра Абэ
|Сентябрь 2015
|Принятие пакета законов об обеспечении национальной безопасности
|Июнь 2016
|Повторная отсрочка повышения налога на потребление на 10% – теперь до октября 2019 года
|Август 2016
|Выступление императора Японии (ныне почетного императора) о прижизненном сошествии с престола
|Май 2017
|Премьер-министр Абэ объявил о намерении добиться вступления в силу в 2020 году обновленной Конституции Японии
|Ноябрь 2017
|Начало работы 4-го кабинета Абэ
|Май 2019
|Отречение от престола императора Японии, начало новой календарной эпохи Рэйва
|Октябрь 2019
|Повышение ставки налога на потребление до 10% с введением пониженной ставки для отдельных категорий товаров и услуг
|20 ноября 2019
|Совокупный срок пребывания Абэ Синдзо у власти (с учетом первого кабинета) обновил рекорд за историю конституционного правления, составив 2.887 дней
|Март 2020
|Решение об отсрочке проведения Олимпийских и Паралимпийских игр
|Апрель 2020
|Объявление в стране режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа
|24 августа 2020
|Со времени начала работы второго кабинета Абэ установлен исторический рекод непрерывного пребывания у власти: 2.799 дней
|Ноябрь 2020
|Выборы президента США
|Июль-август 2021
|Состоятся ли летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио?
|Сентябрь 2021
|Истечение текущего срока пребывания Абэ Синдзо на посту председателя Либерально-демократической партии
Фото к заголовку: (Слева) Пресс-конференция по случаю начала работы второго кабинета министров под руководством Абэ Синдзо; (Справа) в резиденции премьер-министра 24 августа 2020 года, когда был установлен исторический рекорд непрерывной продолжительности пребывания на посту премьер-министра (оба снимка предоставлены Jiji Press)