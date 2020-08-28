Основные события со времени начала работы второго кабинета под руководством Абэ Синдзо

Политика

В ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером 28 августа, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, сообщив о новом обострении хронического язвенного колита, заявил: «Нельзя допустить ошибочных политических решений из-за прохождения лечения и неполного благополучия со здоровьем. Поскольку я не могу уверенно отвечать чаяниям народа, я не могу продолжать оставаться на посту премьер-министра». Давайте вспомним основные события, которые произошли со времени начала работы в декабре 2012 года второго правительства под руководством Абэ.
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Время События
Декабрь 2012 Начало работы 2-го кабинета под руководством Абэ Синдзо
Январь 2013 Правительство и Банк Японии совместно провозгласили целевой показатель роста потребительских цен на уровне 2%
Сентябрь 2013 Решение о проведении в Токио летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года
Апрель 2014 Повышение ставки налога на потребление до 8%
Июль 2014 Решение кабинета министров о допустимости в ограниченных рамках использования права на коллективную самооборону
Ноябрь 2014 Объявление об отсрочке на 1 год повышения ставки потребительского налога до 10%
Декабрь 2014 Начало работы 3-го кабинета премьер-министра Абэ
Сентябрь 2015 Принятие пакета законов об обеспечении национальной безопасности
Июнь 2016 Повторная отсрочка повышения налога на потребление на 10% – теперь до октября 2019 года
Август 2016 Выступление императора Японии (ныне почетного императора) о прижизненном сошествии с престола
Май 2017 Премьер-министр Абэ объявил о намерении добиться вступления в силу в 2020 году обновленной Конституции Японии
Ноябрь 2017 Начало работы 4-го кабинета Абэ
Май 2019 Отречение от престола императора Японии, начало новой календарной эпохи Рэйва
Октябрь 2019 Повышение ставки налога на потребление до 10% с введением пониженной ставки для отдельных категорий товаров и услуг
20 ноября 2019 Совокупный срок пребывания Абэ Синдзо у власти (с учетом первого кабинета) обновил рекорд за историю конституционного правления, составив 2.887 дней
Март 2020 Решение об отсрочке проведения Олимпийских и Паралимпийских игр
Апрель 2020 Объявление в стране режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа
24 августа 2020 Со времени начала работы второго кабинета Абэ установлен исторический рекод непрерывного пребывания у власти: 2.799 дней
Ноябрь 2020 Выборы президента США
Июль-август 2021 Состоятся ли летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио?
Сентябрь 2021 Истечение текущего срока пребывания Абэ Синдзо на посту председателя Либерально-демократической партии

Фото к заголовку: (Слева) Пресс-конференция по случаю начала работы второго кабинета министров под руководством Абэ Синдзо; (Справа) в резиденции премьер-министра 24 августа 2020 года, когда был установлен исторический рекорд непрерывной продолжительности пребывания на посту премьер-министра (оба снимка предоставлены Jiji Press)

Абэ Синдзо