Основные события со времени начала работы второго кабинета под руководством Абэ Синдзо

В ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером 28 августа, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, сообщив о новом обострении хронического язвенного колита, заявил: «Нельзя допустить ошибочных политических решений из-за прохождения лечения и неполного благополучия со здоровьем. Поскольку я не могу уверенно отвечать чаяниям народа, я не могу продолжать оставаться на посту премьер-министра». Давайте вспомним основные события, которые произошли со времени начала работы в декабре 2012 года второго правительства под руководством Абэ.

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