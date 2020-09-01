70% японцев рискуют стать «туалетными беженцами» в случае стихийного бедствия

В связи с эпидемией нового коронавируса всё больше людей склонны пережидать стихийные бедствия дома, чтобы избежать инфекции. Однако если без еды недолго можно и обойтись, в туалет всё-таки ходить просто необходимо. При подготовке к вероятным стихийным бедствиям стоит обеспечить и возможность сходить в туалет – например, используя переносные туалеты.

По данным анкетирования, проведенного токийской компанией Unlog, которая выпустила приложение для регистрации дефекации, только 30% людей, планирующих «домашнюю эвакуацию», подготовили туалеты на случай стихийных бедствий – например, переносные туалеты. Могут возникнуть случаи, когда для восстановления нормальной работы канализации понадобится определённое время, количество туалетов и в эвакуационных убежищах будет ограниченным, и в худшем случае 70% из них могут стать «туалетными беженцами».

Кроме того, на вопрос о количестве испражнений, на которые рассчитаны подготовленные переносные туалеты на случай стихийного бедствия, почти 40% респондентов ответили «1-10 раз». Учитывая возможность повреждения инфраструктуры водоснабжения и канализации и задержек с доставкой предметов первой необходимости, рекомендуется запастись переносными туалетами на неделю. Говорят, что в среднем человек использует туалет около 5 раз в день, то есть стоит подготовить такие туалеты на 7×5=35 раз на человека, однако лишь 12,7% людей имеют достаточное их количество.

48,4% тех, кто планирует пережидать стихийное бедствие дома, ответили: «Если вода в туалете перестанет течь из-за отключения воды в случае стихийного бедствия, нужно набрать запасённую воду и смывать ей». Однако, согласно Unlog, если дренажная труба повреждена из-за землетрясения, смыв водой при помощи, например, ведра, может вызвать переполнение или обратный ток сточных вод, поэтому в таких случаях следует соблюдать осторожность.

Простые переносные туалеты продаются в магазинах товаров для дома и в стойеновых магазинах. Чем лучше вы подготовлены, тем проще будет пережить стихийное бедствие. Сегодня, 1 сентября, в Японии – День предотвращения стихийных бедствий.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме