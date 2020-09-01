70% японцев рискуют стать «туалетными беженцами» в случае стихийного бедствия

70% японцев рискуют стать «туалетными беженцами» в случае стихийного бедствияОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
По данным анкетирования, проведенного токийской компанией Unlog, которая выпустила приложение для регистрации дефекации, только 30% людей, планирующих «домашнюю эвакуацию», подготовили туалеты на случай стихийных бедствий – например, переносные туалеты. Могут возникнуть случаи, когда для восстановления нормальной работы канализации понадобится определённое время, количество туалетов и в эвакуационных убежищах будет ограниченным, и в худшем случае 70% из них могут стать «туалетными беженцами».
Кроме того, на вопрос о количестве испражнений, на которые рассчитаны подготовленные переносные туалеты на случай стихийного бедствия, почти 40% респондентов ответили «1-10 раз». Учитывая возможность повреждения инфраструктуры водоснабжения и канализации и задержек с доставкой предметов первой необходимости, рекомендуется запастись переносными туалетами на неделю. Говорят, что в среднем человек использует туалет около 5 раз в день, то есть стоит подготовить такие туалеты на 7×5=35 раз на человека, однако лишь 12,7% людей имеют достаточное их количество.
48,4% тех, кто планирует пережидать стихийное бедствие дома, ответили: «Если вода в туалете перестанет течь из-за отключения воды в случае стихийного бедствия, нужно набрать запасённую воду и смывать ей». Однако, согласно Unlog, если дренажная труба повреждена из-за землетрясения, смыв водой при помощи, например, ведра, может вызвать переполнение или обратный ток сточных вод, поэтому в таких случаях следует соблюдать осторожность.
Простые переносные туалеты продаются в магазинах товаров для дома и в стойеновых магазинах. Чем лучше вы подготовлены, тем проще будет пережить стихийное бедствие. Сегодня, 1 сентября, в Японии – День предотвращения стихийных бедствий.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Чистый туалет – залог здоровья в чрезвычайной ситуации
- Гигиена туалетов меняет мир
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни
- Готовность к стихийным бедствиям: далеко не во всех семьях детям рассказывают о необходимых мерах
- Что делать при землетрясении?
- Что делать, когда придёт цунами?