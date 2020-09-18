Портрет кабинета министров под руководством Суги Ёсихидэ: выделяются знакомые фигуры, сохранившие свои посты или получившие новые назначения

Шестнадцатого сентября на внеочередной сессии Парламента Японии председатель Либерально-демократической партии Суга Ёсихидэ был избран премьер-министром, после чего сформировал новый состав правительства – кабинет министров «после Абэ».

В состав кабинета вошли нижеперечисленные лица. Возраст приведен по состоянию на 16 сентября 2020 г. Под значком «・» отмечены важнейшие этапы карьеры.

[Премьер-министр, глава кабинета министров]

Суга Ёсихидэ (71 год / ЛДП / депутат Палаты представителей, избран в префектуре Канагава. / избран депутатом в 8-й раз)

Депутат Законодательного собрания города Йокогама, министр по общенациональным делам, местной автономии и связи в составе 1-го правительства Абэ Синдзо. С начала работы 2-го правительства Абэ Синдзо 7 лет и 8 месяцев находился на посту генерального секретаря кабинета министров.

[Заместитель премьер-министра] [Министр финансов] [Министр финансовых услуг]

Асо Таро (79 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Фукуока / 13-й раз) – сохранил свой пост.

Занимал должности министра по общенациональным делам, местной автономии и связи, министра иностранных дел, премьер-министра и др. С начала работы 2-го правительства Абэ (декабрь 2012 г.) занимал пост заместителя премьер-министра и по совместительству министра финансов

[Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи]

Такэда Рёта (52 года / ЛДП / Палата представителей, преф. Фукуока / 6-й раз)

Секретарь депутата парламента. Заместитель министра обороны, заместитель генерального секретаря партии, председатель Национального комитета общественной безопасности

[Министр юстиции]

Камикава Ёко (67 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Сидзуока / 6-й раз)

Исследовательский институт «Мицубиси», политический помощник конгрессмена США. Особые полномочия в составе канцелярии кабмина (политика борьбы со снижением рождаемости, планирование мер обеспечения равенства полов), министр юстиции

[Министр иностранных дел]

Мотэги Тосимицу (64 года / ЛДП / Палата представителей, от преф. Тотиги / 9-й раз) – сохранил свой пост.

Компания «Марубэни», журналист газеты «Йомиури симбун». Министр по делам науки и техники, министр финансовых услуг, министр экономики, торговли и промышленности, министр по вопросам ревитализации экономики

[Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий]

Хагиуда Коити (57 лет / ЛДП / Палата представителей, Токио / 5-й раз)

Депутат Законодательного собрания города Хатиодзи, депутат Законодательного собрания Токио. Генеральный секретарь кабинета министров, исполняющий обязанности генерального секретаря ЛДП

[Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения]

Тамура Норихиса (55 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Миэ / 8-й раз)

Секретарь депутата парламента. Заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи, заместитель генерального секретаря партии, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения

[Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства]

Ногами Котаро (53 года / ЛДП / Палата советников, преф. Тояма / 3-й раз) – впервые вошел в состав кабинета.

Компания «Мицуи фудосан», депутат Законодательного собрания префектуры Тояма. Министр общенациональных земель. инфраструктуры, транспорта и туризма, заместитель генерального секретаря кабинета министров

[Министр экономики, торговли и промышленности]

Кадзияма Хироси (64 года / ЛДП / Палата представителей, преф. Ибараки / 7-й раз) – сохранил свой пост

Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, министр по делам оживления регионов. После отставки Сугавары Иссю 25 декабря 2019 года стал министром экономики, торговли и промышленности

[Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма]

Акаба Кадзуёси (62 года / партия Комэй / Палата представителей, преф. Хёго / 8-й раз) – сохранил свой пост.

Компания «Мицуи буссан». Заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, торговли и промышленности

Этот пост «резервируется» за партнером по правящей коалиции-партией Комэй; его последовательно занимали Китагава Кадзуо в правительстве Коидзуми Дзюнъитиро, а в правительстве Абэ – Фуюсиба Тэцудзо (ныне покойный), Ота Акихиро и Исии Кэйити.

[Министр по делам окружающей среды]

Коидзуми Синъитиро (39 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Канагава / 4-й раз) – сохранил свой пост.

Секретарь отца – Коидзуми Дзюнъитиро. Ответственный по делам восстановления, руководитель Отдела сельского и лесного хозяйства в ЛДП, руководитель Отдела здравоохранения, труда и соцобеспечения в ЛДП

Впервые вошел в состав кабинета министров в 2019 году в возрасте 38 лет.

[Министр обороны]

Киси Нобуо (61 год / ЛДП / Палата представителей, преф. Ямагути / 3-й раз, дважды избирался депутатом Палаты советников) – впервые вошел в состав кабинета.

Корпорация «Сумитомо». Заместитель министра обороны по парламентским делам, заместитель министра иностранных дел

Младший брат бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, в раннем возрасте был усыновлен фамилией Киси.

[Генеральный секретарь кабинета министров] [министр по облегчению бремени Окинавы от военных баз] [министр по вопросу похищений]

Като Кацунобу (64 года / ЛДП / Палата представителй, преф. Окаяма / 6-й раз)

Министр финансов (в дореформенном министерстве). Заместитель генерального секретаря кабинета министров, ответственный за реализацию политики общества для всех поколений, председатель Генерального собрания ЛДП, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения

[Министр по делам восстановления]

Хирасава Кацуэй (75 лет / ЛДП / Палата представителей, Токио / 8-й раз) – впервые вошел в состав кабинета.

Перешел в политику после работы в Национальном полицейском управлении. Государственный министр канцелярии кабинета, заместитель генсекретаря партии, начальник информационного отдела партии

[Председатель Национального комитета общественной безопасности]

Оконоги Хатиро (55 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Канагава / 8-й раз)

Секретарь депутата парламента. Заместитель министра экономики, торговли и промышленности, заместитель генсекретаря партии, председатель Националього комитета общественной безопасности, министр по особым поручениям в канцелярии кабмина (борьба со стихийными бедствиями)

[Министр по административной реформе] [Министр по реформированию госрегулирования] [Министр по делам Окинавы и Северных территорий]

Коно Таро (57 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Канагава / 8-й раз)

Компания «Фудзи Ксерокс». Заместитель министра юстиции, министр по делам административной реформы, министр иностранных дел, министр обороны. В июне принял решение об отказе от плана размещения систем противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.

[Министр по реализации общества для всех поколений] [Министр по оживлению регионов]

Сакамото Тэцуси (69 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Кумамото / 6-й раз) – впервые вошел в состав кабинета

Журналист газеты «Кумамото нитинити симбун», депутат Законодательного собрания префектуры Кумамото. Заместитель министра по общенациональным делам и по совместительству государственный министр канцелярии кабинета

[Министр по делам ревитализации экономики]

Нисимура Ясутоси (57 лет / ЛДП / Палата представителей, преф. Хёго / 6-й раз) – сохранил свой пост.

Министерство внешней торговли и промышленности (ныне Министерство экономики, торговли и промышленности). Заместитель министра иностранных дел по парламентским делам, заместитель государственного министра канцелярии кабинета, заместитель генерального секретаря кабинета министров

С марта 2020 г. по совместительству был министром, ответственным за меры по борьбе с коронавирусом.

[Министр по делам цифровизации министерств и ведомств]

Хираи Такуя (62 года / ЛДП / Палата представителей, преф. Кагава / 7-й раз)

Президент компаний «Дэнцу» и «Ниси Нихон хосося». Заместитель министра общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, министр по особым поручениям канцелярии кабинета (политика в области информационно-телекоммуникационных технологий)

[Министр по проведению Олимпиады и Паралимпиады] [Министр по активной роли женщин в обществе]

Хасимото Сэйко (55 лет / ЛДП / Палата советников, избрана по пропорциональному представительству / 5-й раз) – сохранила свой пост.

Семикратная участница Олимпийских игр: зимних Игр в Сараево, Калгари, Альбервиле и Лиллехаммере (конькобежный спорт) и летних Игр в Сеуле, Барселоне и Атланте (велоспорт) - участница самого большого числа Игр в мире среди женщин. Бронзовая медаль в конькобежных состязаниях на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Альбервиле. Заместитель министра иностранных дел.

[Министр по проведению Всемирной выставки] [Министр по делам науки и технологий]

Иноуэ Синдзи (50 лет / ЛДП / Палата представителей, Токио / 6-й раз) – впервые вошел в состав кабинета.

Министерство строительства (ныне Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма). Заместитель министра по делам окружающей среды, заместитель министра канцелярии кабинета, заместитель генерального секретаря партии

Фотография к заголовку: Суга Ёсихидэ позирует перед журналистами после избрания на пост председателя Либерально-демократической партии, 14 сентября 2020 года, Токио, штаб-квартира ЛДП в районе Нагататё (© Jiji Press)