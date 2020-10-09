Рекордное количество японцев не считает, что японский язык со временем «портится»

Благодаря Интернету мы можем бесплатно получать новости и просматривать огромные объём информации, не покупая книги и газеты. Агентство по делам культуры исследует, как в этих условиях меняется язык.

Ежегодный опрос общественного мнения о японском языке, проводимый Агентством по делам культуры, показал, что отношение к отклонениям от норм японского языка изменилось в сторону большей терпимости.

На вопрос «Считаете ли вы, что японский язык портится?» 66,1% респондентов ответили «Сильно» или «В некоторой степени», при этом 30,2% людей дали ответы «Не очень» или «Совершенно нет».

Вопрос о «порче» языка задавали в ходе опросов в пятый раз, при этом в опросе 1999 года 85,8% людей ответило, что язык портится, и лишь 10,3% считало по-другому. Впервые к этой проблеме спокойно относится более 30% людей.

На вопрос о том, какие именно изменения беспокоят (возможны несколько ответов, отвечают те, кто считает, что язык портится), 63,4% назвали неправильное употребление вежливой речи, 61,3% – молодёжный сленг, неологизмы и изменения приветствий – более 30%.

В ходе опроса спросили о мнении в отношении распространения префиксов и суффиксов, которые часто добавляют к другим словам для образования новых – например, ара- «около» (от английского around, например араса от around thirty, «около 30 лет»), или -кацу, «деятельность» (婚活, конкацу, «поиски партнёра для брака», 就活, сюкацу, «поиски работы»). 90,6% респондентов ответили, что их совершенно не беспокоит, когда так говорят. Заметно, что устоялись и -бидзу, «бизнес» (87,6%) – например, курубидзу, «прохладный бизнес» – переход компаний на летнюю форму одежды, и -хара, «харассмент» (82,5%) – сэкухара, «сексуальный харассмент», павахара, «унижения с использованием служебного положения» и т. п.

Фотография к заголовку: PIXTA

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