Народный напиток «пиво третьего вида» подорожает на 10 йен: как изменятся цены после налоговых реформ с 1 октября?

До сих пор популярность «пива третьего вида» во многом зависела от приемлемой цены, но если уменьшится разница в ценах, не предпочтут ли потребители обычное пиво? Как изменится поведение потребителей с изменениями налогов на пивные напитки?

С октября изменится сумма налогов и сборов на ряд потребительских товаров, а наибольшее влияние на финансы домашних хозяйств, вероятно, окажут изменения налогов на напитки пивного типа.

Доступное и популярное «пиво третьего вида» ждёт повышение налога в размере 9,8 йен за 350 мл, при этом налог на обычное пиво снизится на 7 йен за 350 мл. Если употреблять такие напитки время от времени, это может практически не сказываться на бюджете, но при частом употреблении эффект накапливается, вырастая в большие суммы. Любителей «пива третьего вида» изменения могут огорчить. Налог на фруктовые напитки, такие как вино, вырастет на 7,5 йен за 750 мл, а на японское сакэ снизится на 7,2 йен за бутылку в 4 го (720 мл).

В связи с повышением налога на табачные изделия компания Japan Tobacco и другие объявили о повышении цен. Рост цен варьируется в зависимости от марки, но в среднем повышение цены составляет около 50 йен за пачку.

С другой стороны, плата за услуги национальной телерадиокорпорации NHK будет снижена на 35 йен для контрактов на наземное вещание и на 60 йен для тех, кто пользуется услугами спутникового вещания.

Снижение налога на алкогольные напитки Японское сакэ, 4 го (720 мл) 7,2 йены ↓ Пиво, 350 мл 7 йен ↓ Повышение налога на алкогольные напитки «Пиво третьего вида», 350 мл 9,8 иены ↑ Вино, 750 мл 7,5 иен ↑ Повышение налога на табачные изделия JT 10-100 иен ↑ Филип Моррис 20-50 йен ↑ BTA 10-60 йен ↑ Снижение платы за прием NHK Наземное вещание 35 йен ↓ Спутниковое вещание 60 йен ↓

Составлено редакцией Nippon.com на основе материалов Национального налогового агентства и других опубликованных

Системы, связанные с новым коронавирусом, тоже затронули изменения. Для стимулирования снизившегося туристического спроса скидки на поездки в Токио и из Токио будут добавлены в комплекс мер Go To Travel. Началась также кампания Go To Eat, направленная на поддержку ресторанного бизнеса. Частично смягчены ограничения на границе, возобновится приём въезжающих по средне- и долгосрочным визам (при соблюдении определённых условий) – например, для экспатриантов и иностранных студентов.

Другая информация

Повышение и понижение налогов на спиртные напитки в октябре 2020 года является первым из трёх этапов реформы налога на спиртные напитки, направленной на устранение разницы в ставках налога на алкогольные напитки. В октябре 2023 года налог на «пиво третьего вида» вырастет до уровня налога на хаппосю, а налог на пиво вновь будет снижен. В 2026 году уравняются ставки налога на пиво, хаппосю и «пиво третьего вида».

