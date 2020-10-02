Народный напиток «пиво третьего вида» подорожает на 10 йен: как изменятся цены после налоговых реформ с 1 октября?Общество
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С октября изменится сумма налогов и сборов на ряд потребительских товаров, а наибольшее влияние на финансы домашних хозяйств, вероятно, окажут изменения налогов на напитки пивного типа.
Доступное и популярное «пиво третьего вида» ждёт повышение налога в размере 9,8 йен за 350 мл, при этом налог на обычное пиво снизится на 7 йен за 350 мл. Если употреблять такие напитки время от времени, это может практически не сказываться на бюджете, но при частом употреблении эффект накапливается, вырастая в большие суммы. Любителей «пива третьего вида» изменения могут огорчить. Налог на фруктовые напитки, такие как вино, вырастет на 7,5 йен за 750 мл, а на японское сакэ снизится на 7,2 йен за бутылку в 4 го (720 мл).
В связи с повышением налога на табачные изделия компания Japan Tobacco и другие объявили о повышении цен. Рост цен варьируется в зависимости от марки, но в среднем повышение цены составляет около 50 йен за пачку.
С другой стороны, плата за услуги национальной телерадиокорпорации NHK будет снижена на 35 йен для контрактов на наземное вещание и на 60 йен для тех, кто пользуется услугами спутникового вещания.
|Снижение налога на алкогольные напитки
|Японское сакэ, 4 го (720 мл)
|7,2 йены ↓
|Пиво, 350 мл
|7 йен ↓
|Повышение налога на алкогольные напитки
|«Пиво третьего вида», 350 мл
|9,8 иены ↑
|Вино, 750 мл
|7,5 иен ↑
|Повышение налога на табачные изделия
|JT
|10-100 иен ↑
|Филип Моррис
|20-50 йен ↑
|BTA
|10-60 йен ↑
|Снижение платы за прием NHK
|Наземное вещание
|35 йен ↓
|Спутниковое вещание
|60 йен ↓
Составлено редакцией Nippon.com на основе материалов Национального налогового агентства и других опубликованных
Системы, связанные с новым коронавирусом, тоже затронули изменения. Для стимулирования снизившегося туристического спроса скидки на поездки в Токио и из Токио будут добавлены в комплекс мер Go To Travel. Началась также кампания Go To Eat, направленная на поддержку ресторанного бизнеса. Частично смягчены ограничения на границе, возобновится приём въезжающих по средне- и долгосрочным визам (при соблюдении определённых условий) – например, для экспатриантов и иностранных студентов.
Другая информация
Повышение и понижение налогов на спиртные напитки в октябре 2020 года является первым из трёх этапов реформы налога на спиртные напитки, направленной на устранение разницы в ставках налога на алкогольные напитки. В октябре 2023 года налог на «пиво третьего вида» вырастет до уровня налога на хаппосю, а налог на пиво вновь будет снижен. В 2026 году уравняются ставки налога на пиво, хаппосю и «пиво третьего вида».
Фотография к заголовку: PIXTA
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