В Японии без чулок даже зимой ходит 40% старшеклассниц; самые короткие юбки – в Токио

Средняя январская температура в Саппоро – минус 3,6 градуса, но даже в такой сильный мороз каждая десятая школьница ходит без чулок. Опрос показывает, что на самом деле многие старшеклассницы сами предпочитают ходить с голыми ногами, без чулок или колготок.

В ходе опроса, который провела компания «Окамото», крупный производитель и продавец чулочно-носочных изделий, на вопрос о том, в какое время года старшеклассницы предпочитают ходить с голыми ногами, 80% назвали лето, 70% – также весну и осень, и 40% – зиму. Больше всего старшеклассниц, более 50%, ходят с обнажёнными ногами в Токио и Хиросиме, но даже на Хоккайдо, где очень холодно, каждая десятая предпочитает не надевать колготки.

На вопрос, не мёрзнет ли нижняя часть тела, отрицательно ответили 84,1%.

В качестве причин 39,9% респондентов сказали, что им не нравится носить чулки и колготки, а 31,4% – что голые ноги красивее.

На вопрос о длине юбки школьной формы 50,5% респондентов в Токио ответили «выше колен», это более чем вдвое больше, чем в других регионах. Ответы «ниже колен» находятся в диапазоне 30% в других регионах, кроме Токио, где так ответило лишь 7,9%. Токио безусловно лидирует по минимальной длине юбок.

Фотография к заголовку: Pakutaso

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