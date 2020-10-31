Японские декоративные карпы обретают мировую популярность

В аукционах декоративных карпов в Японии участвует немало зарубежных покупателей, и в 2018 году одного карпа купили за 203 миллиона йен. Это настоящие живые драгоценности.

В эпоху Сёва нисикигои, «парчовые карпы», неторопливо плавали в прудах у особняков с большими садами. Хотя сейчас их в Японии можно увидеть нечасто из-за массового жилищного строительства, эти карпы привлекли внимание зарубежных любителей и обрели славу «плавающих драгоценностей».

Поскольку карпы довольно легко переносят недостаток кислорода и перепады температуры, в 1960-е годы был разработан способ транспортировки с использованием полиэтиленовых пакетов и нагнетания кислорода, и их начали в небольших количествах экспортировать с помощью самолётов. В результате бума на карпов среди американцев японского происхождения на Гавайях любители этих рыб появились и в западных странах.

Масштабных экспорт начался в 2000-х годах. При снижении внутреннего спроса из-за изменений в жилищных условиях успешно развивались продажи состоятельным людям за рубежом. Объёмы экспорта пресноводных декоративных рыб (исключая золотых рыбок) в 2019 году составили 4,72 миллиарда йен, увеличившись за пятнадцать лет с 2005 года в 2,5 раза. Крупнейшим направлением экспорта (по стоимости) в 2019 году был Гонконг (700 миллионов йен), за ним следуют Нидерланды, Германия и Индонезия.

Декоративные карпы нисикигои появились в результате мутаций карпов, которых выращивали для употребления в пищу в период Эдо в деревне Ямакоси (ныне территория города Нагаока), городе Одзия и других местах нынешней префектуры Ниигата, у этих карпов более чем 200-летняя история. И в наше время префектура Ниигата остаётся крупнейшим районом разведения таких карпов.

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