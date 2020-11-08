Тревожная статистика: в 83% японских школ наблюдаются случаи издевательств

Согласно исследованию проблемного поведения и отказов от посещения школы, результаты которого опубликовало Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, количество зарегистрированных случаев издевательств в государственных и частных школах начальной, средней и высшей ступени в 2019 году составило 612 496, что на 68 563 случая больше, чем в предыдущем году.

Количество зарегистрированных случаев издевательств растёт шестой год подряд. В 2019 году наблюдался самый высокий показатель с момента начала сбора данных в 2013 году, когда вступил в силу «Закон о поощрении мер по борьбе с издевательствами». Издевательства зарегистрированы в 30 583 школах, что составляет 82,6% от общего их количества (37 011).

Количество признанных школами случаев составило 484 545 для начальных школ, 106 524 для неполных средних школ, 18 352 для старших классов средних школ и 3075 для школ, где учатся дети с особыми потребностями. По годам обучения больше всего, 96 416 случаев, наблюдалось издевательств во втором классе начальной школы, 90 1981 случай в третьем классе, 87 759 случаев в первом классе и 82 883 случая в четвёртом классе.

На 1000 учащихся приходится 46,5 признанных школами случаев издевательств, что выше показателя предыдущего года (40,9 случая).

Случаи издевательств признали 17 485 начальных школ, 8945 средних, 3632 старших школ и 521 школа для детей с особыми потребностями. 906 школ, или 3% от общего числа, узнав об издевательствах, консультировались с полицией либо заявляли в полицию, из них 230 – начальные школами, 432 – средние, 225 – старшие школы, и 19 – школы для детей с особыми потребностями.

По характеру издевательств чаще всего наблюдались случаи, когда с детьми обращались намеренно холодно, дразнили, ругали или угрожали (379 417 случаев, 61,9% от общего количества), когда детей толкали, били или пинали как бы в шутку (131 232 случая, 21,4%) или устраняли из группы, сообща игнорировали (83 671 случая, 13,7%).

На вопрос о текущей ситуации с раскрытыми фактами издевательств около 80% начальных, средних, старших школ и школ для детей с особыми потребностями ответили, что устранили издевательства, и менее 20% – что работают над этим (но пока не устранили). Для определения факта устранения издевательств необходимо выполнение двух условий – чтобы действия, связанные с издевательствами, не совершались в течение как минимум 3 месяцев, и чтобы жертва не испытывала физической и душевной боли.

Фотография к заголовку: Fast & Slow / PIXTA

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