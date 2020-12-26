Министерство окружающей среды Японии сообщает о рекордно низких показателях выбросов парниковых газов

Министерство окружающей среды Японии сообщает о рекордно низких показателях выбросов парниковых газовОбщество Политика
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Объём выбросов парниковых газов в 2019 финансовом году, рассчитанный Министерством окружающей среды, по предварительным оценкам снизился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом до 1213 миллионов тонн в пересчёте на двуокись углерода (CO2) и снижается шестой год подряд. Это меньше, чем показатель 2018 финансового года, который был самым низким с момента начала учёта в 1990 году.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» во время Великого восточно-японского землетрясения 2011 года атомные электростанции по всей стране прекратили работу, и в 2013 финансовом году выбросы парниковых газов увеличились до 1,41 миллиарда тонн. После этого отношение энергии, получаемой сжиганием мазута, к общему количеству вырабатываемой энергии уменьшилось, а доля выработки за счёт возобновляемых источников энергии увеличилась, и выбросы стали снижаться. Вероятно, спад производства в обрабатывающей промышленности из-за последствий торговых трений между США и Китаем в 2019 году также оказал своё влияние.
Что касается цели по сокращению выбросов практически до нуля к 2050 году, поставленной премьер-министром, то представитель Министерства окружающей среды указал, что она труднодостижима без всесторонних мер, включающих изменение образа жизни и социальной структуры, а также технологического развития.
Для реализации цели нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, которую поставил премьер-министр Суга Ёсихидэ, требуются дальнейшие усилия по контролю выбросов за счёт дальнейшего изменения социальной структуры и технологическое развитие.
Фотография к заголовку: PIXTA
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