Международный обмен исследователями: в 2019 году Япония приняла втрое больше исследователей, чем отправила за рубеж

Число иностранных учёных, приезжавших в Японию для исследований на срок более 30 дней, в 2019 финансовом году превысило 13 000 человек. Большинство японских исследователей отправляются за границу на срок менее 30 дней, среднесрочные и долгосрочные выезды за рубеж для них пока редкость.

Согласно выпуску «Обзора международного обмена исследованиями» за 2019 год, опубликованному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, количество выезжавших на средний и долгий срок исследователей из Японии в 2019 году составило 4178 человек, на 113 меньше, чем годом ранее. С другой стороны, таких исследователей, принятых Японией из-за границы, было втрое больше, 13 280 человек (на 108 больше по сравнению с предыдущим годом. За последние годы не произошло серьёзных изменений в количестве отправленного и принятого исследовательского персонала, и разница в три раза между приезжающими и выезжающими сохраняется на прежнем уровне.

Опрос проводится ежегодно с целью определения ситуации исследовательских обменов между Японией и другими странами. Краткосрочным периодом въезда или выезда для исследований считается время до 30 дней, средне- и долгосрочным – более 30 дней. В опросе участвовало 908 учебных заведений, включая национальные, государственные и частные университеты, технические колледжи и национальные институты, релевантные ответы получены от 836 учреждений.

Общее количество командированных учёных, включая краткосрочные поездки, уменьшилось на 18 554 человека по сравнению с предыдущим годом до 158 604 человек, а количество приезжавших в Японию уменьшилось на 4646 до 34 678 человек. Заметно, что японские исследователи ездят за рубеж в основном на короткий срок. Министерство ссылается на влияние распространения инфекции нового коронавируса, которое стало заметным во второй половине 2019 финансового года (то есть до 31 марта 2020 года), как на фактор значительного сокращения общего числа пересекавших границы исследователей.

Если посмотреть на количество средне- и долгосрочных поездок японских учёных за рубеж в 2019 финансовом году в разные регионы, то наибольшее количество их отправлялось в Европу, за ней следуют Северная Америка и Азия. Из-за границы больше всего исследователей приезжало из Азии, за ней следовали Европа и Северная Америка. Среди стран, куда ездили японские учёные, лидируют США, Великобритания и Германия, иностранные исследователи чаще приезжали из Китая, США и Южной Кореи.

Количество приезжавших на средний и долгий срок в Японию иностранных исследователей и выезжавших за рубеж японских исследователей по странам за 2019 финансовый год

Иностранные учёные в Японии Японские учёные за рубежом 1 Китай (3306 человек, 24,9%) США (1084 человека, 25,9%) 2 США (1330 человек, 10,0%) Великобритания (406 человек, 9,7%) 3 Южная Корея (993 человека, 7,5%) Германия (376 человек, 9,0%) 4 Индия (572 человека, 4,3%) Франция (223 человека, 5,3%) 5 Великобритания (548 человек, 4,1%) Австралия (159 человек, 3,8%) 6 Франция (544 человека, 4,1%) Канада (149 человек, 3,6%) 7 Германия (437 человек, 3,3%) Швейцария (145 человек, 3,5%) 8 Тайвань (355 человек, 2,7%) Китай (120 человек, 2,9%) 9 Вьетнам (340 человек, 2,6%) Италия (102 человека, 2,4%) 10 Индонезия (313 человек, 2,4%) Испания (84 человека, 2,0%) 11 Таиланд (306 человек, 2,3%) Таиланд (73 человека, 1,7%) 12 Египет (289 человек, 2,2%) Нидерланды (72 человека, 1,7%) 13 Австралия (226 человек, 1,7%) Южная Корея (66 человек, 1,6%) 14 Канада (220 человек, 1,7%) Австрия (53 человека, 1,3%) 15 Италия (202 человека, 1,5%) Вьетнам (49 человек, 1,2%) 16 Бангладеш (189 человек, 1,4%) Индонезия (47 человек, 1,1%) 17 Испания (164 человека, 1,2%) Тайвань (44 человека, 1,1%) 18 Россия (147 человек, 1,1%) Сингапур (43 человека, 1,0%) 19 Малайзия (144 человека, 1,1%) Филиппины 41 человек (1,0%) 20 Филиппины (115 человек, 0,9%) Индия (39 человек, 0,9%)

Данные исследования Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии

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