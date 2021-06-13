В Японии только 28,7% родителей определились с тем, что делать, если ребёнок попал в ДТП на велосипеде

Велосипеды – незаменимое средство передвижения для детей. Конечно же, необходимо обучать детей безопасному вождению, но в любом случае нельзя исключать и возможность ДТП, поэтому стоит объяснить, что в таких случаях всегда нужно обращаться в полицию.

Страховая компания au провела опрос среди людей, у которых есть дети школьного возраста, получив 1000 ответов. В ходе опроса выяснилось, что несчастные случаи либо аварийные ситуации случались с детьми 49,7% опрошенных.

На вопрос о характере опасного поведения другой стороны (допустимы несколько ответов) 71,4% отметили внезапное появление перед велосипедом, проезд нескольких транспортных средств в ряд, использование смартфона или прослушивание музыки во время езды.

83,3% респондентов в семье обучают либо обучали детей правилам езды на велосипеде. Чему они учили детей? 68,7% рекомендовали включать фару в тёмное время суток, 65,7% советовали не ездить слишком быстро, и 65,7% говорили детям, чтобы они ездили по левой стороне дороги, однако лишь 46,1% призывали детей не пользоваться смартфоном во время езды.

Только 28,7% опрошенных представляют, как следует реагировать в случаях, когда ребёнок вызвал ДТП или пострадал в ДТП, и более 70% ответили, что не решили или никогда не задумывались об этом.

В ходе опроса люди делились проблемами, которые возникали из-за их незнания, как реагировать на ситуацию: «Спешил и потому сразу ушёл, а потом оказалось, что сломана кость», «Ребёнок уворачивался на дороге от транспортной тележки и упал. Потом появились симптомы растяжения, но контактную информацию тогда на месте не спросил».

Компания au советует в первую очередь сделать так, чтобы в случае ДТП, когда ребёнок один, сразу же связались с опекунами (родителями), и призывает информировать о ДТП полицию, вне зависимости от тяжести травмы.

Фотография к заголовку: PIXTA

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