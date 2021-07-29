Японские призёры Токио-2020: список медалистов

Спорт

Полный список японских призёров на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые были отложены до 2021 года из-за пандемии COVID-19.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский
= золото    = серебро    = бронза

27 июля

Сборная Японии: Софтбол

  • Победили Соединённые Штаты в финале со счётом 2: 0, завоевав новую золотую медаль после 2008 года, когда софтбол в последний раз был среди видов спорта Олимпийских игр.

Нагасэ Таканори: Мужчины, 81 кг (дзюдо)

  • Одержал победу над Саидом Моллаи из Монголии в дополнительном соревновании.

Андо Микико: Женщины, 59 кг (тяжёлая атлетика)

Игараси Каноа: Шортборд мужской (серфинг)

Цудзуки Амуро: Шортборд женский (серфинг)

  • Победила более рейтинговых соперников и завоевала бронзу.

26 июля

Ито Мима, Мидзутани Дзюн: Смешанный разряд (настольный теннис)

  • В первый раз проводились соревнования такого типа, и Япония выиграла первую золотую медаль в настольном теннисе.

Хасимото Дайки, Кая Кадзума, Китадзоно Такэру, Танигава Ватару: Мужское спортивное командное многоборье (гимнастика)

  • Хотя все участники участвовали в Олимпийских играх впервые, команда была близка к тому, чтобы вновь завоевать золотую медаль после 2016 года.

Оно Сёхэй: Мужчины, 73 кг (дзюдо)

  • Выиграл вторую золотую медаль подряд в этом соревновании.

Ёсида Цукаса: 57 кг, женщины (дзюдо)

  • В полуфинале уступила победительнице Норе Гьякова из Косово.

Муто Хироки, Кавата Юки, Фурукава Такахару: Мужская команда (стрельба из лука)

  • Победили Нидерланды в состязании за бронзу.

Нисия Момидзи: Женский стрит-скейтбординг

  • Самая молодая из японских призёров, выиграла золото в возрасте 13 лет и 11 месяцев, одна из самых молодых спортсменов всех национальностей.

Накаяма Фуна: Женский стрит-скейтбординг

  • Набрала наибольшее количество очков в полуфинале, но в финале опустилась на третье место.

25 июля

Абэ Хифуми: Мужчины, 66 кг (дзюдо)

  • Хифуми и его сестра Ута завоевали золотые медали. Впервые брат и сестра выиграли олимпийское золото в один и тот же день.

Абэ Ута: Женщины, 52 кг (дзюдо)

  • Выиграла иппон в овертайме Golden Score.

Хоригомэ Юто: Мужской стрит-скейтбординг

  • Первый в истории обладатель золотой медали в соревнованиях по скейтбордингу.

Охаси Юи: Женщины, индивидуальное плавание, 400 м

  • Великолепное выполнение брасса дало ей неоспоримое преимущество.

24 июля

Такато Наохиса: Мужчины 60 кг (дзюдо)

  • Улучшил результат после завоевания бронзовой медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Тонаки Фуна: Женщины, 48 килограмм (дзюдо)

  • Первый японский призёр Олимпийских игр в Токио.

Фотография к заголовку: Абэ Хифуми (слева) и его сестра Ута, завоевавшие золотые медали по дзюдо 25 июля 2021 г. (© Jiji)

Статьи по теме

Олимпийские игры Токио 2020