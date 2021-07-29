Японские призёры Токио-2020: список медалистов

Японские призёры Токио-2020: список медалистовСпорт
Полный список японских призёров на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые были отложены до 2021 года из-за пандемии COVID-19.
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■ = золото ■ = серебро ■ = бронза
27 июля
■Сборная Японии: Софтбол
- Победили Соединённые Штаты в финале со счётом 2: 0, завоевав новую золотую медаль после 2008 года, когда софтбол в последний раз был среди видов спорта Олимпийских игр.
■Нагасэ Таканори: Мужчины, 81 кг (дзюдо)
- Одержал победу над Саидом Моллаи из Монголии в дополнительном соревновании.
■Андо Микико: Женщины, 59 кг (тяжёлая атлетика)
■Игараси Каноа: Шортборд мужской (серфинг)
■Цудзуки Амуро: Шортборд женский (серфинг)
- Победила более рейтинговых соперников и завоевала бронзу.
26 июля
■Ито Мима, Мидзутани Дзюн: Смешанный разряд (настольный теннис)
- В первый раз проводились соревнования такого типа, и Япония выиграла первую золотую медаль в настольном теннисе.
■Хасимото Дайки, Кая Кадзума, Китадзоно Такэру, Танигава Ватару: Мужское спортивное командное многоборье (гимнастика)
- Хотя все участники участвовали в Олимпийских играх впервые, команда была близка к тому, чтобы вновь завоевать золотую медаль после 2016 года.
■Оно Сёхэй: Мужчины, 73 кг (дзюдо)
- Выиграл вторую золотую медаль подряд в этом соревновании.
■Ёсида Цукаса: 57 кг, женщины (дзюдо)
- В полуфинале уступила победительнице Норе Гьякова из Косово.
■Муто Хироки, Кавата Юки, Фурукава Такахару: Мужская команда (стрельба из лука)
- Победили Нидерланды в состязании за бронзу.
■Нисия Момидзи: Женский стрит-скейтбординг
- Самая молодая из японских призёров, выиграла золото в возрасте 13 лет и 11 месяцев, одна из самых молодых спортсменов всех национальностей.
■Накаяма Фуна: Женский стрит-скейтбординг
- Набрала наибольшее количество очков в полуфинале, но в финале опустилась на третье место.
25 июля
■Абэ Хифуми: Мужчины, 66 кг (дзюдо)
- Хифуми и его сестра Ута завоевали золотые медали. Впервые брат и сестра выиграли олимпийское золото в один и тот же день.
■Абэ Ута: Женщины, 52 кг (дзюдо)
- Выиграла иппон в овертайме Golden Score.
■Хоригомэ Юто: Мужской стрит-скейтбординг
- Первый в истории обладатель золотой медали в соревнованиях по скейтбордингу.
■Охаси Юи: Женщины, индивидуальное плавание, 400 м
- Великолепное выполнение брасса дало ей неоспоримое преимущество.
24 июля
■Такато Наохиса: Мужчины 60 кг (дзюдо)
- Улучшил результат после завоевания бронзовой медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
■Тонаки Фуна: Женщины, 48 килограмм (дзюдо)
- Первый японский призёр Олимпийских игр в Токио.
Фотография к заголовку: Абэ Хифуми (слева) и его сестра Ута, завоевавшие золотые медали по дзюдо 25 июля 2021 г. (© Jiji)