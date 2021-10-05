Состав кабинета премьер-министра Кисиды Фумио

Председатель Либерально-демократической партии Японии Кисида Фумио 4 октября на внеочередной сессии парламента избран сотым по счету премьер-министром. Он сформировал новый кабинет министров, и в соответствии с заявлениями, сделанными в ходе выборов председателя ЛДП, предприняты шаги по назначению более молодых политиков и женщин: из 20 членов кабинета 13 человек войдут в его состав впервые.

Председатель Либерально-демократической партии Кисида Фумио на внеочередной сессии Парламента Японии 4 октября был назначен на пост премьер-министра, в связи с чем 3 октября он определился с назначениями в состав своего нового кабинета. Помимо выбора на должность министра по делам цифровизации 44-летней Макисимы Карэн, избранной депутатом парламента трижды, подчеркнуть свежесть состава нового кабмина призван выбор на пост министра по обеспечению экономической безопасности (одного из ключевых в правительстве) 46-летнего Кобаяси Такаюки, который также был трижды избран в депутаты парламента. По предварительным сведениям, в состав кабинета министров войдут следующие лица. Возраст указан по состоянию на 4 октября. Со знаком «•» приводятся основные пункты послужного списка.

Премьер-министр: Кисида Фумио

64 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Хиросима / избирался 9 раз

Работал в Японском банке долгосрочного кредитования.

Руководитель Совета политических исследований ЛДП, министр иностранных дел, министра обороны, министр по особым поручениям.

Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи: Канэко Ясуси

60 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Кумамото / избирался 7 раз / в составе кабмина впервые

Секретарь депутата Палаты представителей, заместитель министра национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма

Министр юстиции: Фурукава Ёсихиса

56 лет / ЛДП / депутат Палаты предствителей, преф. Кумамото / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые

Работал в Министерстве строительства, заместителем министра финансов

Министр иностранных дел: (сохранил свой пост) Мотэги Тосимицу

65 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тотиги / избирался 9 раз

Работал в корпорации «Марубэни», был журналистом газеты «Ёмиури симбун». Министр по делам науки и технологий, министр финансовых услуг, министр экономики и промышленности, министр по ревитализации экономики

Министр финансов, министр финансовых услуг: Судзуки Сюнъити

68 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Иватэ / избирался 9 раз

Работал в Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов. Секретарь Палаты представителей. Министр по делам окружающей среды, министр по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, председатель Совета по общим делам ЛДП

Отец – бывший премьер-министр Судзуки Дзэнко, старшая сестра – супруга зам. председателя ЛДП Асо Таро

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий: Суэмацу Синсукэ

65 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Хёго / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые

Работал в авиакомпании ANA. Депутат Законодательного собрания префектуры Хёго, заместитель министра национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения: Гото Сигэюки

65 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Нагано / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые

Работал в Министерстве финансов. Заместитель министра юстиции

Впервые был избран от Демократической партии. В ЛДП вступил в 2003 году

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства: Канэко Гэндзиро

77 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Нагасаки / избирался 5 раз в Палату представителей и 2 раза в Палату советников / в составе кабмина впервые

Депутат Законодательного собрания префектуры Нагасаки, депутат палаты представителей, губернатор префектуры Нагасаки. Председатель Бюджетного комитета Палаты советников

Министр экономики, торговли и промышленности: Хагиуда Коити

58 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, Токио / избирался 5 раз

Депутат Законодательного собрания Хатиодзи, депутат Законодательного собрания Токио. Заместитель генерального секретаря кабинета министров, заместитель генсека ЛДП, министр просвещения и науки

Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма: Сайто Тэцуо

69 лет / партия Комэй / депутат Палаты представителей по системе пропорционального представительства / избирался 9 раз

Работал в строительной компании «Симидзу кэнсэцу» Министр по делам окружающей среды, генеральный секретарь партии Комэй, заместитель председателя партии

Со времени Кадзуо Китагавы в кабинете премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, усиливается характер данного поста как должности, «резервируемой» для младшего партнёра в правящей коалиции – партии Комэй. Его занимали (ныне покойный) Фуюсиба Тэцудзо, Ота Акихиро, Исии Кэйити, Акаба Кадзуёси.

Министр по делам окружающей среды: Ямагути Цуёси

67 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Хёго / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые

Работал в Министерстве иностранных дел. Заместитель министра канцелярии кабинета министров, заместитель министра иностранных дел

Министр обороны: (сохранил свой пост) Киси Нобуо

62 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Ямагути / избирался в Палату представителей 3 раза, в Палату советников 2 раза

Работал в торговой корпорации «Сумитомо сёдзи». Заместитель министра иностранных дел

Младший брат бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, в раннем детстве был усыновлен семейством Киси – родителями матери.

Генеральный секретарь канцелярии кабинета министров: Мацуно Хирокадзу

59 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тиба / избирался 7 раз

Работал в корпорации Lion. Министр просвещения и науки, заместитель председателя Совета по общим делам ЛДП

Министр по делам восстановления, Министр по делам Окинавы и Северных территорий: Нисимэ Кодсабуро

67 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Окинава / избирался 5 раз / в составе кабмина впервые

Работал в Общественной финансовой компании развития Окинавы. Депутат Законодательного собрания префектуры Окинава, заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи

Председатель Национального комитета общественной безопасности: Ниною Сатоси

77 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Киото / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые

Секретарь депутата Палаты представителей, член Законодательного собрания города Киото. Заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи.

Заявлял о намерении покинуть политику и не выдвигаться на выборах в Палату советников в 2022 году. Не исключено, что вошел в состав кабинета «в ознаменование завершения карьеры».

Министр по преодолению снижения рождаемости: Нода Сэйко

61 год / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Гифу / избиралась 9 раз

Работала в гостинице Imperial Hotel. Депутат Законодательного собрания префектуры Гифу, министр почтовой службы, министр по вопросам равноправия полов, председатель Совета по общим делам ЛДП, заместитель генерального секретаря ЛДП

Выдвигалась на пост председателя ЛДП, проиграла Кисиде.

Министр по делам ревитализации экономики: Ямагива Дайсиро

53 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Канагава / избирался 5 раз / в составе кабмина впервые

Ветеринар. Заместитель министра экономики, торговли и промышленности

Министр по делам цифровизации: Макисима Карэн

44 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Канагава / избиралась 3 раза / в составе кабмина впервые

Первая женщина-руководитель Управления по делам молодежи ЛДП

Министр по делам вакцинации: Хориути Норико

55 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Яманаси / избиралась 3 раза / в составе кабмина впервые

Директор Художественного музея. Заместитель министра по делам окружающей среды, заместитель министра канцелярии кабинета министров

Ныне покойный отчим Хориути Мицуо – министр внешней торговли и промышленности, председатель Совета по общим делам ЛДП.

Министр по делам Всемирной выставки: Вакамия Кэндзи

60 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, Токио / избирался 4 раза / в составе кабмина впервые

Работал в Saison Group. Секретарь предпринимателя Сэйдзи Цуцуми, заместитель министра обороны, заместитель министра канцелярии кабинета министров, заместитель министра иностранных дел

Министр по обеспечению экономической безопасности: Кобаяси Такаюки

46 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тиба / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые

Работал в Министерстве финансов.

В департаменте стратегии создания нового международного порядка ЛДП, который занимается вопросами обеспечения экономической безопасности, под руководством председателя Амари Акиры руководил секретариатом.

Фотография к заголовку: Кисида Фумио в кресле председателя Либерально-демократической партии, вторая половина дня 29 сентября 2021 г., Токио, штаб-квартира ЛДП в районе Нагата (© Jiji Press)