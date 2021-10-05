Состав кабинета премьер-министра Кисиды Фумио

Состав кабинета премьер-министра Кисиды ФумиоПолитика
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Председатель Либерально-демократической партии Кисида Фумио на внеочередной сессии Парламента Японии 4 октября был назначен на пост премьер-министра, в связи с чем 3 октября он определился с назначениями в состав своего нового кабинета. Помимо выбора на должность министра по делам цифровизации 44-летней Макисимы Карэн, избранной депутатом парламента трижды, подчеркнуть свежесть состава нового кабмина призван выбор на пост министра по обеспечению экономической безопасности (одного из ключевых в правительстве) 46-летнего Кобаяси Такаюки, который также был трижды избран в депутаты парламента. По предварительным сведениям, в состав кабинета министров войдут следующие лица. Возраст указан по состоянию на 4 октября. Со знаком «•» приводятся основные пункты послужного списка.
Премьер-министр: Кисида Фумио
64 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Хиросима / избирался 9 раз
- Работал в Японском банке долгосрочного кредитования.
- Руководитель Совета политических исследований ЛДП, министр иностранных дел, министра обороны, министр по особым поручениям.
Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи: Канэко Ясуси
60 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Кумамото / избирался 7 раз / в составе кабмина впервые
- Секретарь депутата Палаты представителей, заместитель министра национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма
Министр юстиции: Фурукава Ёсихиса
56 лет / ЛДП / депутат Палаты предствителей, преф. Кумамото / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые
- Работал в Министерстве строительства, заместителем министра финансов
Министр иностранных дел: (сохранил свой пост) Мотэги Тосимицу
65 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тотиги / избирался 9 раз
- Работал в корпорации «Марубэни», был журналистом газеты «Ёмиури симбун». Министр по делам науки и технологий, министр финансовых услуг, министр экономики и промышленности, министр по ревитализации экономики
Министр финансов, министр финансовых услуг: Судзуки Сюнъити
68 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Иватэ / избирался 9 раз
- Работал в Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов. Секретарь Палаты представителей. Министр по делам окружающей среды, министр по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, председатель Совета по общим делам ЛДП
- Отец – бывший премьер-министр Судзуки Дзэнко, старшая сестра – супруга зам. председателя ЛДП Асо Таро
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий: Суэмацу Синсукэ
65 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Хёго / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые
- Работал в авиакомпании ANA. Депутат Законодательного собрания префектуры Хёго, заместитель министра национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма
Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения: Гото Сигэюки
65 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Нагано / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые
- Работал в Министерстве финансов. Заместитель министра юстиции
- Впервые был избран от Демократической партии. В ЛДП вступил в 2003 году
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства: Канэко Гэндзиро
77 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Нагасаки / избирался 5 раз в Палату представителей и 2 раза в Палату советников / в составе кабмина впервые
- Депутат Законодательного собрания префектуры Нагасаки, депутат палаты представителей, губернатор префектуры Нагасаки. Председатель Бюджетного комитета Палаты советников
Министр экономики, торговли и промышленности: Хагиуда Коити
58 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, Токио / избирался 5 раз
- Депутат Законодательного собрания Хатиодзи, депутат Законодательного собрания Токио. Заместитель генерального секретаря кабинета министров, заместитель генсека ЛДП, министр просвещения и науки
Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма: Сайто Тэцуо
69 лет / партия Комэй / депутат Палаты представителей по системе пропорционального представительства / избирался 9 раз
- Работал в строительной компании «Симидзу кэнсэцу» Министр по делам окружающей среды, генеральный секретарь партии Комэй, заместитель председателя партии
- Со времени Кадзуо Китагавы в кабинете премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, усиливается характер данного поста как должности, «резервируемой» для младшего партнёра в правящей коалиции – партии Комэй. Его занимали (ныне покойный) Фуюсиба Тэцудзо, Ота Акихиро, Исии Кэйити, Акаба Кадзуёси.
Министр по делам окружающей среды: Ямагути Цуёси
67 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Хёго / избирался 6 раз / в составе кабмина впервые
- Работал в Министерстве иностранных дел. Заместитель министра канцелярии кабинета министров, заместитель министра иностранных дел
Министр обороны: (сохранил свой пост) Киси Нобуо
62 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Ямагути / избирался в Палату представителей 3 раза, в Палату советников 2 раза
- Работал в торговой корпорации «Сумитомо сёдзи». Заместитель министра иностранных дел
- Младший брат бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, в раннем детстве был усыновлен семейством Киси – родителями матери.
Генеральный секретарь канцелярии кабинета министров: Мацуно Хирокадзу
59 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тиба / избирался 7 раз
- Работал в корпорации Lion. Министр просвещения и науки, заместитель председателя Совета по общим делам ЛДП
Министр по делам восстановления, Министр по делам Окинавы и Северных территорий: Нисимэ Кодсабуро
67 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Окинава / избирался 5 раз / в составе кабмина впервые
- Работал в Общественной финансовой компании развития Окинавы. Депутат Законодательного собрания префектуры Окинава, заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи
Председатель Национального комитета общественной безопасности: Ниною Сатоси
77 лет / ЛДП / депутат Палаты советников, преф. Киото / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые
- Секретарь депутата Палаты представителей, член Законодательного собрания города Киото. Заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи.
- Заявлял о намерении покинуть политику и не выдвигаться на выборах в Палату советников в 2022 году. Не исключено, что вошел в состав кабинета «в ознаменование завершения карьеры».
Министр по преодолению снижения рождаемости: Нода Сэйко
61 год / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Гифу / избиралась 9 раз
- Работала в гостинице Imperial Hotel. Депутат Законодательного собрания префектуры Гифу, министр почтовой службы, министр по вопросам равноправия полов, председатель Совета по общим делам ЛДП, заместитель генерального секретаря ЛДП
- Выдвигалась на пост председателя ЛДП, проиграла Кисиде.
Министр по делам ревитализации экономики: Ямагива Дайсиро
53 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Канагава / избирался 5 раз / в составе кабмина впервые
- Ветеринар. Заместитель министра экономики, торговли и промышленности
Министр по делам цифровизации: Макисима Карэн
44 года / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Канагава / избиралась 3 раза / в составе кабмина впервые
- Первая женщина-руководитель Управления по делам молодежи ЛДП
Министр по делам вакцинации: Хориути Норико
55 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Яманаси / избиралась 3 раза / в составе кабмина впервые
- Директор Художественного музея. Заместитель министра по делам окружающей среды, заместитель министра канцелярии кабинета министров
- Ныне покойный отчим Хориути Мицуо – министр внешней торговли и промышленности, председатель Совета по общим делам ЛДП.
Министр по делам Всемирной выставки: Вакамия Кэндзи
60 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, Токио / избирался 4 раза / в составе кабмина впервые
- Работал в Saison Group. Секретарь предпринимателя Сэйдзи Цуцуми, заместитель министра обороны, заместитель министра канцелярии кабинета министров, заместитель министра иностранных дел
Министр по обеспечению экономической безопасности: Кобаяси Такаюки
46 лет / ЛДП / депутат Палаты представителей, преф. Тиба / избирался 3 раза / в составе кабмина впервые
- Работал в Министерстве финансов.
- В департаменте стратегии создания нового международного порядка ЛДП, который занимается вопросами обеспечения экономической безопасности, под руководством председателя Амари Акиры руководил секретариатом.
Фотография к заголовку: Кисида Фумио в кресле председателя Либерально-демократической партии, вторая половина дня 29 сентября 2021 г., Токио, штаб-квартира ЛДП в районе Нагата (© Jiji Press)