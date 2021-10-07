Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов

Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатовНаука
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Нобелевская премия по физике 2021 года будет присуждена троим исследователям, включая старшего научного сотрудника Принстонского университета Манабэ Сюкуро, который теоретически показал, что парниковые газы, такие как углекислый газ, вызывают глобальное потепление. Манабэ родился в Японии и имеет гражданство США.
Это 29-й лауреат Нобелевской премии, родившийся в Японии (хотя и имеет иностранное гражданство, как Намбу Ёитиро, Накамура Сюдзи и гражданин Великобритании Кадзуо Исигуро). Среди награждённых премией по физике – Юкава Хидэки (1949), который стал первым лауреатом премии по физике в Японии, Томонага Синъитиро (1965), Эсаки Рэона (1973), Косиба Масатоси (2002), Намбу Ёитиро, Кобаяси Макото, Масукава Тосихидэ (2008), Накамура Сюдзи, Амано Хироси, Акасаки Исаму (2014), Кадзита Такааки (2015), Масабэ Сюкуро стал 12-м японцем, получившим эту награду.
Краткие сведения о Манабэ Сюкуро
Родился 21 сентября 1931 года в деревне Сингу префектуры Эхимэ (ныне город Сикоку-тюо). В 1953 году окончил факультет естественных наук Токийского университета, а в 1958 году получил степень доктора наук в том же университете. В 1968 стал старшим научным сотрудником Управления океанов и атмосферы США, работал профессором кафедры атмосферных и океанических наук Принстонского университета, в 1972-1980 годы работал в Комитете по изменению климата, в 1985-1987 годы возглавлял кафедру атмосферных и океанических наук Принстонского университета, в 1990 году избран членом Американской академии наук.
|Год
|Категория
|Имя лауреата и заслуги, отмеченные премией
|2021
|Физика
|Манабэ Сюкуро Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США
За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.
|2019
|Химия
|Ёсино Акира Почётный исследователь компании Asahi Kasei
За разработку литий-ионных батарей.
|2018
|Физиология и медицина
|Хондзё Тасуку Приглашённый исследователь Университета Киото
За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.
|2017
|Литература
|Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)
За романы, глубоко трогающие душу.
|2016
|Физиология и медицина
|Осуми Ёсинори
Почётный профессор Токийского технологического института
За открытие механизмов аутофагии.
|2015
|Физика
|Кадзита Такааки
Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
За открытие нейтринных осцилляций.
|Физиология и медицина
|Омура Сатоси
Почётный профессор Университета Китасато
За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами.
|2014
|Физика
|Акасаки Исаму
Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|Амано Хироси
Профессор Университета Нагоя
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|Накамура Сюдзи
Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
|2012
|Физиология и медицина
|Яманака Синъя
Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото.
За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.
|2010
|Химия
|Нэгиси Эйити
Профессор Университета Пердью (США)
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|Судзуки Акира
Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.
За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
|2008
|Физика
|Намбу Ёитиро
Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.
|Кобаяси Макото
Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|Масукава Тосихидэ
Почётный профессор Университета Киото
За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
|Химия
|Симомура Осаму
Почётный профессор Бостонского университета (США)
За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.
|2002
|Химия
|Танака Коити
Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.
|Физика
|Косиба Масатоси
Почётный профессор Токийского университета
Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.
|2001
|Химия
|Ноёри Рёдзи
Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.
|2000
|Химия
|Сиракава Хидэки
Почётный профессор Университета Цукуба
За открытие проводимости в полимерах.
|1994
|Литература
|Оэ Кэндзабуро
Писатель
В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.
|1987
|Физиология и медицина
|Тонэгава Сусуму
Профессор Массачусетского технологического института (США)
За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.
|1981
|Химия
|Фукуи Кэнъити
Профессор Университета Киото
За разработку теории протекания химических реакций.
|1974
|Мир
|Сато Эйсаку
Бывший премьер-министр
За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.
|1973
|Физика
|Эсаки Рэона
Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.
|1968
|Литература
|Кавабата Ясунари
Писатель
Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.
|1965
|Физика
|Томонага Синъитиро
Профессор Педагогического университета Токио
За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.
|1949
|Физика
|Юкава Хидэки
Профессор факультета естественных наук Университета Киото
За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.
Фотография к заголовку: Манабэ Сюкуро (слева), старший научный сотрудник Принстонского университета в США, и Вангари Маатаи, лауреат Нобелевской премии мира, известная своим движением «Моттаинай», на церемонии награждения в «Зале славы глобальной окружающей среды KYOTO» (Фотография Jiji Press, февраль 2010 г.)