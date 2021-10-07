Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов

Изменение климата и глобальное потепление были признаны глобальной проблемой на международном уровне после 1990-х годов, когда был проведен Глобальный экологический саммит и принят Киотский протокол. Манабэ Сюкуро, лауреат Нобелевской премии по физике, приехал в Соединённые Штаты в 1958 году и разработал метод климатических моделей, который позволяет моделировать механизм изменения климата путём объединения численных расчётных моделей атмосферы и океана. В 1971 году он опубликовал монографию «Прогнозирование будущего изменения климата из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере» и заложил основы для текущих исследований глобального потепления и метеорологии.

Нобелевская премия по физике 2021 года будет присуждена троим исследователям, включая старшего научного сотрудника Принстонского университета Манабэ Сюкуро, который теоретически показал, что парниковые газы, такие как углекислый газ, вызывают глобальное потепление. Манабэ родился в Японии и имеет гражданство США.

Это 29-й лауреат Нобелевской премии, родившийся в Японии (хотя и имеет иностранное гражданство, как Намбу Ёитиро, Накамура Сюдзи и гражданин Великобритании Кадзуо Исигуро). Среди награждённых премией по физике – Юкава Хидэки (1949), который стал первым лауреатом премии по физике в Японии, Томонага Синъитиро (1965), Эсаки Рэона (1973), Косиба Масатоси (2002), Намбу Ёитиро, Кобаяси Макото, Масукава Тосихидэ (2008), Накамура Сюдзи, Амано Хироси, Акасаки Исаму (2014), Кадзита Такааки (2015), Масабэ Сюкуро стал 12-м японцем, получившим эту награду.

Краткие сведения о Манабэ Сюкуро

Родился 21 сентября 1931 года в деревне Сингу префектуры Эхимэ (ныне город Сикоку-тюо). В 1953 году окончил факультет естественных наук Токийского университета, а в 1958 году получил степень доктора наук в том же университете. В 1968 стал старшим научным сотрудником Управления океанов и атмосферы США, работал профессором кафедры атмосферных и океанических наук Принстонского университета, в 1972-1980 годы работал в Комитете по изменению климата, в 1985-1987 годы возглавлял кафедру атмосферных и океанических наук Принстонского университета, в 1990 году избран членом Американской академии наук.

Год Категория Имя лауреата и заслуги, отмеченные премией 2021 Физика Манабэ Сюкуро Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США

За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление. 2019 Химия Ёсино Акира Почётный исследователь компании Asahi Kasei

За разработку литий-ионных батарей. 2018 Физиология и медицина Хондзё Тасуку Приглашённый исследователь Университета Киото

За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему. 2017 Литература Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)

За романы, глубоко трогающие душу. 2016 Физиология и медицина Осуми Ёсинори

Почётный профессор Токийского технологического института

За открытие механизмов аутофагии. 2015 Физика Кадзита Такааки

Директор Института исследований космического излучения Токийского университета

За открытие нейтринных осцилляций. Физиология и медицина Омура Сатоси

Почётный профессор Университета Китасато

За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами. 2014 Физика Акасаки Исаму

Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Амано Хироси

Профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). Накамура Сюдзи

Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED). 2012 Физиология и медицина Яманака Синъя

Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото.

За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов. 2010 Химия Нэгиси Эйити

Профессор Университета Пердью (США)

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. Судзуки Акира

Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений. 2008 Физика Намбу Ёитиро

Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)

За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике. Кобаяси Макото

Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Масукава Тосихидэ

Почётный профессор Университета Киото

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы. Химия Симомура Осаму

Почётный профессор Бостонского университета (США)

За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP. 2002 Химия Танака Коити

Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»

За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул. Физика Косиба Масатоси

Почётный профессор Токийского университета

Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу. 2001 Химия Ноёри Рёдзи

Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя

За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора. 2000 Химия Сиракава Хидэки

Почётный профессор Университета Цукуба

За открытие проводимости в полимерах. 1994 Литература Оэ Кэндзабуро

Писатель

В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек. 1987 Физиология и медицина Тонэгава Сусуму

Профессор Массачусетского технологического института (США)

За открытие генетического принципа образования разнообразия антител. 1981 Химия Фукуи Кэнъити

Профессор Университета Киото

За разработку теории протекания химических реакций. 1974 Мир Сато Эйсаку

Бывший премьер-министр

За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов. 1973 Физика Эсаки Рэона

Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)

За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках. 1968 Литература Кавабата Ясунари

Писатель

Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие. 1965 Физика Томонага Синъитиро

Профессор Педагогического университета Токио

За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц. 1949 Физика Юкава Хидэки

Профессор факультета естественных наук Университета Киото

За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Манабэ Сюкуро (слева), старший научный сотрудник Принстонского университета в США, и Вангари Маатаи, лауреат Нобелевской премии мира, известная своим движением «Моттаинай», на церемонии награждения в «Зале славы глобальной окружающей среды KYOTO» (Фотография Jiji Press, февраль 2010 г.)