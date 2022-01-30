Война между родами Тайра и Минамото в Японии (1180-1185): основные сведения

Война между родами Тайра и Минамото в Японии шла на протяжении шести лет, с того времени, когда принц Мотихито издал указ об уничтожении рода Тайра в 1180 году, и до сокрушительного поражения Тайра в заливе Данноура в 1185 году. В результате процветавший ранее род Тайра полностью утратил своё могущество, а Минамото-но Ёритомо основал сёгунат в Камакуре, сделавшись полновластным правителем страны.

4-й лунный месяц 1180 г. Приказ принца Мотихито об уничтожении Тайра

В 4 лунном месяце 1180 года принц Мотихито издал указ, согласно которому Минамото-но Ёритомо и Кисо-но Ёсинака должны уничтожить дом Тайра.

8-й лунный месяц 1180 г. Ёритомо собирает воинов; битва при Исибасияма

Минамото-но Ёритомо при поддержке дома Ходзё собрал воинов в Идзу и выступил против клана Тайра, но проиграл битву при Исибасияма (сейчас на территории города Одавара) и бежал в Ава (нынешняя префектура Тиба).

После этого при поддержке Тиба Цунэтане и Кадзуса-но сукэ Хироцунэ он нарастил силы и смог повести войска в наступление. В 10 луну того же года он вошёл в Камакуру в земле Сагами и основал свою «полевую ставку» бакуфу.

10-й лунный месяц 1180 г. Битва у реки Фудзи

Войска Тайра-но Киёмори, отправленные для усмирения Минамото, встретились с армией Ёритомо у реки Фудзи в провинции Суруга. Воины Тайра, опасавшиеся возросшей силы Минамото, бежали без боя (согласно одной из легенд, их напугал шум крыльев взлетавших водоплавающих птиц).

5-й лунный месяц 1183 г. Битва на перевале Курикара

Войска Минамото, которые вёл Кисо-но Ёсинака, в количестве более 40 000 всадников среди ночи ворвались в лагерь армии Тайра в Курикара земли Яманака (в настоящее время город Цубата, префектура Исикава), гоня перед собой сотни коров, к рогам которых были прикреплены факелы. Воины Тайра, которых захватили врасплох, один за другим падали с обрыва в поисках путей отступления.

10-й лунный месяц 1183 г. Битва при Мидзусима

Кисо-но Ёсинака с армией преследовал войска Тайра, которые восстанавливали силы в Ясиме (нынешний город Такамацу), но в Мидзусима (в настоящее время город Курасики, префектура Окаяма) на него напали воины Тайра. Тайра, умелые в морских сражениях, победили (существует легенда, что будто бы армия Минамото была повергнута в ужас солнечным затмением).

2-й лунный месяц 1184 г. Битва при Итинотани

Минамото атаковали армию Тайра в Итинотани (нынешний город Кобе). Ёсицунэ напал на расположение Тайра с тыла, со стороны крутого склона. Захваченные врасплох Тайра потерпели поражение и спаслись бегством на кораблях. Минамото выигрывают ряд битв вдоль тракта Санъёдо.

2-й лунный месяц 1185 г. Битва при Ясиме

Проиграв сражение при Итинотани, Тайра отступили в Ясиму (нынешний город Такамацу). Они готовились к атаке Минамото со стороны моря, но Ёсицунэ с армией переправился из Сэццу (нынешняя префектура Осака) в Ава (префектура Токусима) и атаковала армию Тайра с тыла на суше. Тайра на кораблях бежали в Симоносэки.

3-й лунный месяц 1185 г. Битва в заливе Данноура

Заключительное сражение войны Минамото и Тайра. Вначале Тайра сопутствовал успех, но изменение морского течения позволило Минамото переломить ход сражения. Не имевшие выхода Тайра один за другим кончали с собой, прыгая в воду. Тайра-но Норицунэ пытался взять с собой на тот свет Минамото-но Ёсицунэ, но тот избежал опасности, перепрыгивая с корабля на корабль.



Статуи Минамото-но Ёсицунэ и Тайра-но Томомори возле места битвы в Данноура; на заднем плане – мост Каммон, соединяющий Хонсю и Кюсю (фотография Хасино Юкинори))

Фотография к заголовку: PIXTA

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