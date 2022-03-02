Японско-российская внешняя торговля

Япония импортирует из России ряд ресурсов, включая СПГ, и экспортирует в Россию автомобили и строительную технику.

Судя по внешнеторговой статистике японского Министерства финансов, в 2021 году объём российского импорта достиг 1 543 100 000 йен, что на 34,8% больше показателя прошлого года. Россия занимает 1,82% в структуре японского импорта. Основные виды импортируемой из России продукции – сжиженный природный газ (СПГ), уголь, нефть и другие энергоресурсы, а также цветные металлы промышленного предназначения.

Импорт российского СПГ начался в 2009 году после запуска проекта «Сахалин-2» по добыче нефти и природного газа в акватории Сахалина. В проекте участвуют компании «Мицубиси Корпорэйшн» и «Мицуи Корпорэйшн». Доля российского газа в импортируемом Японией СПГ варьируется из года в год, но обычно составляет около 7-8%.

В 2021 году объем японского экспорта в Россию достиг 862,4 миллиарда иен, что на 37,4% больше показателя предыдущего года. Основные статьи экспорта – автомобили и автомобильные компоненты. Объём экспорта попавших под экономические санкции полупроводников и других электронных компонентов составляет 584 миллиона иен, то есть лишь 0,1% от экспорта Японии в Россию.

После запуска проекта «Сахалин-2» в 2009 году во внешней торговле с Россией наблюдается дефицит, то есть импорт превышает экспорт. В 2021 году показатель дефицита внешней торговли составил 680,7 миллиардов йен.

Фотография к заголовку: резервуар газовоза для транспортировки СПГ (Пригородное, Сахалинская область, @ Jiji Press, 2009)