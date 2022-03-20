Средний возраст президентов компаний в Японии составил 60,3 года: сохраняется тенденция к старению

По данным крупного аналитического центра Teikoku Databank, средний возраст президентов компаний в Японии на декабрь 2021 года составлял 60,3 года. Он значительно увеличился с 1990 года, когда начали исследовать эту статистику и определили средний возраст в 54 года.

В ходе опроса были получены и проанализированы данные о президентах компаний – исследование не распространялось на индивидуальных предпринимателей, руководителей некоммерческих и общественных организаций и т. п. В исследовании использовали данные 1,47 миллиона компаний по всей стране.

По возрастным группам наибольшая доля приходится на 50-59 лет – 27,6%, за ними следует группа 60-69 лет (26,9%), 70-79 лет (20,2%), 40-49 лет (17,1%), и только 4,7% из президентов компаний старше 80 лет. Общее количество людей старше 70 лет составляет почти 25%, что значительно больше, чем 19,2% пятью годами ранее, в 2016 году.

В компаниях, где за 2021 год сменился президент, средний возраст прежнего президента составлял 68,6 лет, а возраст пришедших на смену – 52,1 года, разница между ними в среднем составила 16,5 лет.

Исследовалось также наличие вероятного преемника у действующих президентов компаний. Их не оказалось примерно у половины президентов в возрасте 60-69 лет, у 40% тех, кому 70-79 лет, и у 30% тех, кому за 80. Таким образом, очень часто компании сталкиваются с тем, что управление передать некому. За 2021 год президенты сменились в 3,92% исследованных компаний – наблюдается тенденция к медленному снижению, поскольку в 2000-е годы этот показатель находился на уровне выше 4%.

По основным отраслям самый высокий средний возраст президентов в 62,4 года отмечен в сфере недвижимости, далее идут производство (61,3 года), оптовая торговля (61,1 года), розничная торговля (60,3 года) и транспорт и коммуникации (60,0 лет).

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме