Японские лауреаты премии «Оскар»

Список японских лауреатов наград Академии кинематографических искусств и наук от Куросавы Акиры до Хамагути Рюсукэ.

Фильм «Сядь за руль моей машины» режиссёра Хамагути Рюсукэ 27 марта 2022 года получил премию «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм, это самый новый из японских фильмов, получивших «Оскар».

В 1950-е годы три японских фильма получили почётные награды за лучший фильм на иностранном языке, прежде чем иностранные фильмы выделили в официальную категорию: «Расёмон», режиссёр Куросава Акира; «Врата ада», режиссёр Кинугаса Тэйносукэ, и «Миямото Мусаси», режиссёр Инагаки Хироси, и только уже в 2009 году «Ушедшие» Такиты Ёдзиро получили официальную награду (в 2019 году эта категория была переименована в награду за лучший международный полнометражный фильм).

Здесь мы перечислим все японские оскароносные фильмы и режиссёров.

Лучший международный полнометражный фильм (2022)

«Сядь за руль моей машины» (Хамагути Рюсукэ)



Актёры Нисидзима Хидэтоси (слева) и Миура Токо стоят возле автомобиля, фигурирующего в названии фильма (© производственный комитет Drive My Car, 2021; Bitters End)

Лучший фильм на иностранном языке (2009)

«Ушедшие» (Такита Ёдзиро)



Режиссёр «Ушедших» Такита Ёдзиро (слева) держит статуэтку «Оскар», рядом – актёр Мотоки Масахиро, 22 февраля 2009 г.(© Reuters)

Лучший короткометражный анимационный фильм (2009)

«Дом из маленьких кубиков» (Като Кунио)



Режиссёр Като Кунио 22 февраля 2009 года со своей статуэткой «Оскар» за «Дом из маленьких кубиков» (© Reuters)

Лучший анимационный фильм (2003)

«Унесённые призраками» (Хаяо Миядзаки)



Главная героиня «Унесённых призраками» Тихиро с Безликим и Дзэнибой (© Студия Гибли)

Лучший документальный фильм (короткометражный) (1999)

«Персоналии» (Иби Кэйко)

Лучший фильм на иностранном языке (почётная награда) (1956)

«Миямото Мусаси» (Инагаки Хироси)

Лучший фильм на иностранном языке (почётная награда) (1955)

«Врата ада» (Кинугаса Тэйносукэ)

Лучший фильм на иностранном языке (почётная награда) (1952)

«Расёмон» (Куросава Акира)

Приза киноакадемии были удостоены и другие японские работники кино – Умэки Миёси получила в 1958 году награду за лучшую женскую роль второго плана в американском фильме «Саёнара», а Сакамото Рюити был одним из удостоенных награды в 1988 году за лучший саундтрек к фильму Бернардо Бертолуччи «Последний император». Вада Сандзо стал первым из трёх японских победителей в номинации «Лучший дизайн костюмов» в 1955 году; после чего Вада Эми получила награду в 1986 году, а Исиока Эйко – в 1993 году. Цудзи Кадзухиро удостоен награды за лучший макияж и причёску в 2018 и 2020 годах. Великие режиссёры Куросава Акира и Миядзаки Хаяо получили почётные награды Академии в 1990 и 2015 годах соответственно.

Фотография к заголовку: Хамагути Рюсукэ выступает на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 г. после того, как его фильм «Сядь за руль моей машины» получил «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм (© Reuters)

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