В Японии растёт понимание проблем охраны моря: исследование фонда Nippon Foundation

В Японии в 2022 году национальный праздник День моря пришёлся на 18 июля. Смысл праздника в том, чтобы вспомнить о важности моря для Японии и пожелать ей процветания как морской стране. Можно не слишком задумываться, просто подумайте о широких синих просторах и пожелайте, чтобы этот прекрасный пейзаж существовал во веки веков.

В Японии в третий понедельник июля отмечают День моря, это один из национальных праздников. Фонд Nippon Foundation провёл опрос, чтобы выяснить, насколько жители Японии беспокоятся о проблемах моря, и опросил людей в возрасте от 15 до 69 лет по всей стране (получено 11 600 релевантных ответов). Среди префектур самую сильную привязанность к морю показала Окинава, за ней следуют Миядзаки и Нагасаки. С другой стороны, жители внутренних префектур, не имеющих выхода к морю, таких как Гифу, Тотиги и Нагано, не слишком думают о море.

Относительно степени привязанности к морю было задано пять вопросов: «Море необходимо для жизни людей», «Мне нравится море», «Я ощущаю море как что-то родное», «Мне приятно взаимодействовать с морем» и «Я люблю море».

Префектуры с самыми высокими и самыми низкими показателями степени привязанности к морю

Первые Показатель Последние Показатель Окинава 298,4 Гифу 143,1 Миядзаки 233,4 Тотиги 146,1 Нагасаки 232,3 Нагано 147,6 Кагосима 217,0 Фукуи 151,2 Ниигата 216,3 Токусима 156,8

Источник: данные Nippon Foundation

Осведомлённость о проблемах моря (ответы «Знаю» и «В общем знаю») выросла примерно на 10 пунктов по сравнению с опросом 2019 года по всем вопросам. 84% респондентов заявили, что им стала менее доступна рыба и моллюски из-за чрезмерного вылова рыбы, а 82% согласились с тем, что изменение климата и изменения в море тесно связаны.

Также выяснилось, что всё большее число людей стараются уменьшать количество пластиковых отходов – например, использовать собственную сумку для покупок, не покупать пластиковые соломинки в минимаркетах комбини и т. д. и стремятся сберечь море.

Фотография к заголовку: PIXTA

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