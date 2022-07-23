В Японии растёт понимание проблем охраны моря: исследование фонда Nippon Foundation

В Японии растёт понимание проблем охраны моря: исследование фонда Nippon FoundationОбщество Экология
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В Японии в третий понедельник июля отмечают День моря, это один из национальных праздников. Фонд Nippon Foundation провёл опрос, чтобы выяснить, насколько жители Японии беспокоятся о проблемах моря, и опросил людей в возрасте от 15 до 69 лет по всей стране (получено 11 600 релевантных ответов). Среди префектур самую сильную привязанность к морю показала Окинава, за ней следуют Миядзаки и Нагасаки. С другой стороны, жители внутренних префектур, не имеющих выхода к морю, таких как Гифу, Тотиги и Нагано, не слишком думают о море.
Относительно степени привязанности к морю было задано пять вопросов: «Море необходимо для жизни людей», «Мне нравится море», «Я ощущаю море как что-то родное», «Мне приятно взаимодействовать с морем» и «Я люблю море».
Префектуры с самыми высокими и самыми низкими показателями степени привязанности к морю
|Первые
|Показатель
|Последние
|Показатель
|Окинава
|298,4
|Гифу
|143,1
|Миядзаки
|233,4
|Тотиги
|146,1
|Нагасаки
|232,3
|Нагано
|147,6
|Кагосима
|217,0
|Фукуи
|151,2
|Ниигата
|216,3
|Токусима
|156,8
Источник: данные Nippon Foundation
Осведомлённость о проблемах моря (ответы «Знаю» и «В общем знаю») выросла примерно на 10 пунктов по сравнению с опросом 2019 года по всем вопросам. 84% респондентов заявили, что им стала менее доступна рыба и моллюски из-за чрезмерного вылова рыбы, а 82% согласились с тем, что изменение климата и изменения в море тесно связаны.
Также выяснилось, что всё большее число людей стараются уменьшать количество пластиковых отходов – например, использовать собственную сумку для покупок, не покупать пластиковые соломинки в минимаркетах комбини и т. д. и стремятся сберечь море.
Фотография к заголовку: PIXTA