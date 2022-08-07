Уровень счастья в Японии выше на западе и ниже на востоке: Окинава, Кагосима и Миядзаки в тройке лидеров

Уровень счастья в Японии выше на западе и ниже на востоке: Окинава, Кагосима и Миядзаки в тройке лидеровОбщество
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В «Исследовании устойчивости развития регионов 2022 года», проведённом Brand Research Institute для выяснения региональной устойчивости с точки зрения жителей каждой префектуры, префектура Окинава заняла первое место по уровню счастья второй год подряд. Опрос был проведен в конце мая среди мужчин и женщин в возрасте от 15 лет, и в нём приняли участие 23 000 человек, примерно по 500 человек из каждой префектуры.
На вопрос «Счастливы ли вы?» 41,8% респондентов в префектуре Окинава ответили, что они «очень счастливы», 36,2% – что они «в некоторой степени счастливы», то есть почти 80% считают себя счастливыми. С другой стороны, 2,6% сказали, что они «очень несчастливы», а 5,3% – что «не очень счастливы».
По степени счастья первые места занимают префектуры в западной части страны – Кагосима на втором месте, Миядзаки – на третьем, тогда как восточные, наоборот, не слишком счастливы – Токио занимает 46-е место, Канагава – 45-е, Тиба – 44-е. В целом, глядя на цветовую маркировку карты по уровню счастья, можно легко заметить, что уровень счастья в западных регионах выше, чем в восточных.
«Исследование устойчивости развития регионов» также учитывает такие вопросы, как удовлетворённость жизнью, ощущение привязанности к региону и желание надолго там поселиться. Окинава лидировала по уровню счастья, привязанности и желанию поселиться, а по уровню удовлетворённости жизнью заняла второе место после Фукуоки.
Первые и последние 10 префектур в рейтинге уровня счастья
|Место (место в 2021 году)
|Префектуры
|Баллы (в среднем 70,1)
|1 (1)
|Окинава
|77,4
|2 (15)
|Кагосима
|75,4
|3 (2)
|Миядзаки
|74,9
|4 (31)
|Сидзуока
|74,2
|5 (12)
|Фукуока
|73,9
|6 (27)
|Вакаяма
|72,7
|7 (28)
|Сага
|72,6
|8 (14)
|Нагано
|72,2
|9 (15)
|Исикава
|72,1
|10 (11)
|Миэ
|71,9
|38 (24)
|Айти
|68,2
|39 (37)
|Тояма
|68,0
|40 (43)
|Аомори
|67,8
|40 (44)
|Фукусима
|67,8
|40 (32)
|Токусима
|67,8
|43 (21)
|Тотиги
|66,3
|44 (30)
|Тиба
|65,9
|45 (46)
|Канагава
|65,8
|46 (45)
|Токио
|65,7
|47 (40)
|Акита
|65,0
Фотография к заголовку: PIXTA