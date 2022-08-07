Уровень счастья в Японии выше на западе и ниже на востоке: Окинава, Кагосима и Миядзаки в тройке лидеров

В исследовании устойчивости развития регионов, проведенном японской исследовательской компанией Brand Research Institute, префектура Окинава второй год подряд возглавляет список по критерию степени счастья, испытываемого жителями каждой префектуры. Согласно прогнозам численности населения на октябрь 2021 года Министерства внутренних дел и коммуникаций, в Японии, где население сокращается, численность населения увеличилась только на Окинаве.

В «Исследовании устойчивости развития регионов 2022 года», проведённом Brand Research Institute для выяснения региональной устойчивости с точки зрения жителей каждой префектуры, префектура Окинава заняла первое место по уровню счастья второй год подряд. Опрос был проведен в конце мая среди мужчин и женщин в возрасте от 15 лет, и в нём приняли участие 23 000 человек, примерно по 500 человек из каждой префектуры.

На вопрос «Счастливы ли вы?» 41,8% респондентов в префектуре Окинава ответили, что они «очень счастливы», 36,2% – что они «в некоторой степени счастливы», то есть почти 80% считают себя счастливыми. С другой стороны, 2,6% сказали, что они «очень несчастливы», а 5,3% – что «не очень счастливы».

По степени счастья первые места занимают префектуры в западной части страны – Кагосима на втором месте, Миядзаки – на третьем, тогда как восточные, наоборот, не слишком счастливы – Токио занимает 46-е место, Канагава – 45-е, Тиба – 44-е. В целом, глядя на цветовую маркировку карты по уровню счастья, можно легко заметить, что уровень счастья в западных регионах выше, чем в восточных.

«Исследование устойчивости развития регионов» также учитывает такие вопросы, как удовлетворённость жизнью, ощущение привязанности к региону и желание надолго там поселиться. Окинава лидировала по уровню счастья, привязанности и желанию поселиться, а по уровню удовлетворённости жизнью заняла второе место после Фукуоки.

Первые и последние 10 префектур в рейтинге уровня счастья

Место (место в 2021 году) Префектуры Баллы (в среднем 70,1) 1 (1) Окинава 77,4 2 (15) Кагосима 75,4 3 (2) Миядзаки 74,9 4 (31) Сидзуока 74,2 5 (12) Фукуока 73,9 6 (27) Вакаяма 72,7 7 (28) Сага 72,6 8 (14) Нагано 72,2 9 (15) Исикава 72,1 10 (11) Миэ 71,9 38 (24) Айти 68,2 39 (37) Тояма 68,0 40 (43) Аомори 67,8 40 (44) Фукусима 67,8 40 (32) Токусима 67,8 43 (21) Тотиги 66,3 44 (30) Тиба 65,9 45 (46) Канагава 65,8 46 (45) Токио 65,7 47 (40) Акита 65,0

Фотография к заголовку: PIXTA

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