Осторожно, ядовитые грибы! 820 пищевых отравлений и 3 смерти в Японии за последние 10 лет

Грибы – один из важных осенних продуктов японской кухни. Однако ежегодно отмечают случаи пищевых отравлений, вызванных случайным употреблением в пищу ядовитых грибов.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, за 10 лет с 2012 по 2021 год было зарегистрировано 302 случая пищевых отравлений, вызванных ядовитыми грибами. Отравилось 820 человек, трое скончались.

Вспышки пищевых отравлений чаще всего происходят в сентябре и октябре, в сезон сбора грибов. Большинство несчастных случаев связано с грибами, собранными местными жителями или туристами, но примерно один раз в год бывают случаи, когда ядовитые грибы смешиваются с грибами, поступающими в продажу, что приводит к пищевым отравлениям.

Наиболее распространённый тип таких грибов – ядовитый гриб цукиётакэ (Omphalotus japonicus), ошибочно принимаемый за вешенку (хиратакэ, Pleurotus ostreatus), мукитакэ (Sarcomyxa serotina) или сиитакэ (Lentinula edodes). По количеству отравившихся на него приходится 56% от общего числа, или более половины отравлений. Далее, большой ущерб причиняют ядовитые грибы кусаурабэнитакэ (Entoloma), похожие на хонсимэдзи (Lyophyllum shimeji), и какисимэдзи (Tricholoma ustale), похожие на сиитакэ.

Представители министерства здравоохранения и министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства призвали людей «не собирать, не есть, не продавать и не давать другим грибы, которые нельзя точно определить как съедобные».

Цукиётакэ растёт на стволах бука и клена. Размер зонтика составляет от 10 до 20 см, и иногда его принимают за съедобные грибы, например вешенки. Симптомы отравления, такие как рвота, диарея и боль в животе, появляются через 30 минут – час после еды.

Ядовитый гриб, который не стоит трогать

Кроме того, с лета до осени появляются грибы каэнтакэ (Trichoderma cornu-damae), которые растут скоплениями на земле в широколиственных лесах, таких как буковые и дубовые (конара), они ярко окрашены в красный и оранжевый цвета и напоминают торчащие пальцы. Это смертельно ядовитый гриб, даже прикосновение к нему вызывает воспаление кожи.

Их не путают со съедобными грибами, зато они встречаются не только в горных районах, но и в парках на окраинах городов, поэтому нужно следить, чтобы, например, дети случайно их не трогали.



Каэнтакэ (© Pixta)

Фотография к заголовку: Цукиётакэ (PIXTA)

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