Главный осенний цветок в Японии: хризантемы в японской культуре

Хризантема – своего рода символ осени в Японии. Помимо прочего, хризантема может восприниматься как цветок траура, поскольку её часто используют в буддийских службах и в поминальных подношениях цветами, однако это также и эмблема императорского дома, и элемент декора паспортов – хризантема издавна была символом знатного происхождения и особым цветком для японцев.

Хризантемы, которые издавна выращивались в Китае для лечебных и пищевых целей, были завезены в Японию примерно в период Хэйан (794-1192). Один из пяти сезонных праздников, Праздник хризантем, традиционно отмечавшийся в 9 день 9 луны, был привезен из Китая, и благодаря лечебным свойствам хризантем они стали благопожелательным символом здоровья и долголетия.

Примерно с начала периода Эдо (1603-1868) возрос интерес к выращиванию и выведению новых сортов хризантем. Так зародился обычай любоваться различными украшениями из хризантем – клумбами, куклами, созданными из этих цветов. В середине XIX века японские сорта попали в Китай и Европу, что вызвало там крупный цветоводческий бум.



Белая хризантема, стандартный товар на цветочном рынке (PIXTA)



Ацумоно: сотни густо посаженных лепестков изгибаются к центру цветка (PIXTA)



Кудамоно: трубчатые лепестки идут от центра, и цветок напоминает взрыв фейерверка (PIXTA)

Предполагают, что использовать хризантему в качестве императорского герба начали с периода Камакура (1192-1333), когда император Го-Тоба полюбил эти цветы и регулярно использовал в обиходе. В период Мэйдзи «двойной цветок 16-лепестковой хризантемы» был официально признан фамильным гербом императорского дома, и его изображение было подробно описано и определено Постановлением о церемониях императорского двора в 1923 году.



Герб хризантемы диаметром 150 см на воротах святилища Ясукуни (PIXTA)



16-лепестковая хризантема на обложке паспорта (PIXTA)



Хризантема итимондзи с плоскими широкими цветами, напоминающими лодку. Поскольку она напоминает известный герб, её также называют «гербовой хризантемой» (PIXTA)

Хризантема съедобна, это традиционный ингредиент японской кухни. Её обычно готовят путём варки или замачивания, для неё характерны слабый цветочный аромат, горько-сладкий вкус и хрустящая текстура. В префектуре Ямагата, где производится известный продукт «эммэйраку», он получил народное название моттэ-но хока, «жалко (есть)». Оно происходит от чувства неловкости, которое охватывает при поедании цветка, который является гербом императорского дома.



Хризантемовый салат о-хитаси обладает хрустящей текстурой (PIXTA)

Маленькие жёлтые хризантемы в блюдах многие считают просто украшением, но они на самом деле съедобны. Однако их не следует есть целиком. У них отрывают лепестки, сбрызгивают соевым соусом и заворачивают в сасими, они придают блюду слабый аромат и горечь.



Съедобные маленькие цветы хризантемы на сасими (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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