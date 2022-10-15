Главный осенний цветок в Японии: хризантемы в японской культуре

Главный осенний цветок в Японии: хризантемы в японской культуреКультура Общество Императорский дом
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Хризантемы, которые издавна выращивались в Китае для лечебных и пищевых целей, были завезены в Японию примерно в период Хэйан (794-1192). Один из пяти сезонных праздников, Праздник хризантем, традиционно отмечавшийся в 9 день 9 луны, был привезен из Китая, и благодаря лечебным свойствам хризантем они стали благопожелательным символом здоровья и долголетия.
Примерно с начала периода Эдо (1603-1868) возрос интерес к выращиванию и выведению новых сортов хризантем. Так зародился обычай любоваться различными украшениями из хризантем – клумбами, куклами, созданными из этих цветов. В середине XIX века японские сорта попали в Китай и Европу, что вызвало там крупный цветоводческий бум.
Предполагают, что использовать хризантему в качестве императорского герба начали с периода Камакура (1192-1333), когда император Го-Тоба полюбил эти цветы и регулярно использовал в обиходе. В период Мэйдзи «двойной цветок 16-лепестковой хризантемы» был официально признан фамильным гербом императорского дома, и его изображение было подробно описано и определено Постановлением о церемониях императорского двора в 1923 году.
Хризантема съедобна, это традиционный ингредиент японской кухни. Её обычно готовят путём варки или замачивания, для неё характерны слабый цветочный аромат, горько-сладкий вкус и хрустящая текстура. В префектуре Ямагата, где производится известный продукт «эммэйраку», он получил народное название моттэ-но хока, «жалко (есть)». Оно происходит от чувства неловкости, которое охватывает при поедании цветка, который является гербом императорского дома.
Маленькие жёлтые хризантемы в блюдах многие считают просто украшением, но они на самом деле съедобны. Однако их не следует есть целиком. У них отрывают лепестки, сбрызгивают соевым соусом и заворачивают в сасими, они придают блюду слабый аромат и горечь.
Фотография к заголовку: PIXTA