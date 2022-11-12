Японская система мер сякканхо: сколько весит 1 го риса?

В повседневной жизни в Японии широко используются выражения «рисоварка на три го», или «бутылка объёмом в 1 сё». Насколько хорошо вы знакомы с японской системой мер?

Наступил сезон вкусного риса нового урожая. В супермаркетах рис продается по весу – например, в пакетах по 2 кг и 5 кг, но при приготовлении риса используются другие единицы измерения – например, 2 го или 1 сё.

Го и сё являются единицами японской системы мер сякканхо, которая когда-то широко использовалась в Японии и определяла объём, а не вес. После внесения поправок в Закон об измерениях в 1959 году единицы длины сяку и кан почти исчезли из повседневной жизни, но го и сё пока не сдают позиции и стойко держатся.

1 го в сегодняшних единицах измерения составляет около 180 миллилитров. Эта мера используется не только в отношении риса – в японской закусочной идзакая любитель сакэ может привычно заказать: «Тёплое, 1 го, пожалуйста!» (Ацукан, ити го тёдай!). Используемая в праздничных случаях квадратная ёмкость для сакэ масу, которая помещается в ладонь, называется итигомасу, то есть масу объёмом в один го. Это тот объём, от которого человек не слишком захмелеет.

1 сё – это 10 го. В ресторанах и других заведениях могут использовать большие рисоварки иссёдаки, в которых готовится сразу 1 сё риса, и наверняка все знают иссёбин, бутылки объёмом в 1 сё.

10 сё составляют 1 то. 10 то – 1 сэки. Соответственно, миллион коку риса, годовой доход княжества Кага, можно представить как 10 миллионов то или 100 миллионов сё, или 1 миллиард го.

В исторических сериалах иногда упоминается такая мера как «мешок» хё. Количество риса, которое помещалось в такие мешки, различалось в разные исторические периоды и в разных регионах, но начиная с периода Мэйдзи (1868-1912) использовался ситобё, мешок в 4 то.

Сяканхо: единицы объёма

1 го 10 го 1 сё 100 го 10 сё 1 то 1000 го 100 сё 10 то 1 сэки

Кстати, будьте внимательны, мерный стакан для риса отличается от стакана для обычного приготовления пищи! А при отсутствии под рукой такого мерного приспособления можно просто запомнить, что 1 го риса – это примерно 150 граммов. Кстати, в последнее время в поваренных книгах и на сайтах рецептов всё чаще вес указывают в граммах, а не в го.

1 го риса

Вес 150 г Объём воды для приготовления 180-200мл Вес после приготовления 330-350 г Калорийность 537 ккал Кол-во порций 2

В последнее время всё чаще сакэ и сётю продают в бутылках объёмом не в 1 сё, а в 4 го. Когда выпивают дома, бутылку в 1,8 литра сложно допить до конца и могут возникнуть сложности с сохранением качества продукта, тогда как с бутылкой в 4 го, то есть 4×180 мл = 720 мл. Такой объём многим вполне по силам, хотя следует, конечно, соблюдать осторожность и стараться не злоупотреблять спиртным.



Слева – четыре бутылки в 1 сё, справа – две бутылки в 4 го (Pixta)

Фотография к заголовку: PIXTA