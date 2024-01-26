В поисках звёзд в Саппоро

На многих знаменитых туристических объектах Саппоро изображена пятиконечная звезда – символ, который ассоциируется с городом уже более 150 лет.

Гости Саппоро могут заметить множество звезд на туристических объектах города Хоккайдо. Они появились еще во время освоения острова Комиссией по развитию Хоккайдо (Кайтакуcи), созданной в 1869 году. Сначала на ее кораблях развевался флаг с красной звездой с пятью точками на синем фоне, символизирующей Полярную звезду. Позже звезда стала использоваться в качестве символа на зданиях и различных предметах.

Здание бывшего офиса правительственных учреждений Хоккайдо (Офис из красного кирпича)

Кайтакуcи был распущен в 1882 году. Позже, в 1888 году, был построен Офис из красного кирпича, служивший главным офисом правительства префектуры Хоккайдо. Одно из самых популярных туристических мест префектуры, здание построено в стиле американского необарокко. Для строительства внешних стен потребовалось около 2,5 миллионов красных кирпичей, изготовленных в близлежащих деревнях, таких как Сироиси и Тоёхира, позже вошедших в состав города Саппоро. Здание служило главным правительственным офисом до февраля 1968 года. В следующем году оно было включено в список важных национальных культурных ценностей.

Красную звезду можно увидеть над центральным мансардным окном здания.



Здание офиса бывшего правительства Хоккайдо (Офис из красного кирпича; © Pixta)

С 2019 года в здании Офиса из красного кирпича начались ремонтные работы, чтобы предотвратить его разрушение и сделать более сейсмоустойчивым. Работы планируется завершить в 2025 году. В настоящее время здание не видно из-за строительных лесов, поэтому был вывешен временный плакат с фотографией того, как должен выглядеть экстерьер, чтобы посетители могли наслаждаться видом даже во время проведения работ. Кроме того, 7 мая рядом со зданием открылась смотровая площадка, где посетители могут поближе рассмотреть крышу восьмиугольной башни, которая временно была снята с вершины здания.



Здание Офиса из красного кирпича во время реновации (© Kyōdō)

Башня с часами

Эта городская достопримечательность была построена в октябре 1878 года как учебный корпус для Сельскохозяйственного колледжа Саппоро, который позже стал Университетом Хоккайдо. Всего на часовой башне расположено 17 красных звезд.



Башня с часами (© Pixta)

Музей пива Саппоро

Золотая звезда на продукции Саппоро Бир на самом деле происходит от пятиконечной красной звезды, которую использовали Кайтакуси. Компания ведет свою историю от пивоварни, основанной Офисом развития в сентябре 1876 года. Красные звезды есть и на здании Музея пива Саппоро.



Музей пива Саппоро (© Pixta)



На лимитированной серии продукции Саппоро Бир изображена красная звезда (© Jiji)

Хохэйкан

Эта гостиница в западном стиле, которой Кайтакуси управлял непосредственно, была построена в ноябре 1880 года рядом с тем местом, где сейчас находится парк Одори 1-коум. В 1958 году он был перенесен в парк Накадзима, где долгое время использовался в качестве свадебного зала.



Хохэйкан (© Pixta)

Сэйкатэй

Это здание было построено в 1880 году в качестве места отдыха для императора Мэйдзи во время его визита в Хоккайдо.



Сэйкатэй (© Pixta)

Ботанический сад Университета Хоккайдо

Этот исторический ботанический сад был основан в 1886 году. На территории сада находится музей, в котором хранятся ценные материалы, собранные для научных целей еще в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Смотрите внимательно на звезды у входа в здание, иначе вы можете их пропустить!



Музей в ботаническом саду Университета Хоккайдо (© Pixta)



Портик музея в Ботаническом саду Университета Хоккайдо (© Pixta)

Большие звездные часы, Башня JR, станция Саппоро

Звезды, которые светили в Саппоро более 150 лет и сегодня остаются в нём, радуя горожан и туристов.



Большие звездные часы на Башне JR, станция Саппоро (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta