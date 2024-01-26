В поисках звёзд в Саппоро

В поисках звёзд в СаппороОбщество Туризм История
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Гости Саппоро могут заметить множество звезд на туристических объектах города Хоккайдо. Они появились еще во время освоения острова Комиссией по развитию Хоккайдо (Кайтакуcи), созданной в 1869 году. Сначала на ее кораблях развевался флаг с красной звездой с пятью точками на синем фоне, символизирующей Полярную звезду. Позже звезда стала использоваться в качестве символа на зданиях и различных предметах.
Здание бывшего офиса правительственных учреждений Хоккайдо (Офис из красного кирпича)
Кайтакуcи был распущен в 1882 году. Позже, в 1888 году, был построен Офис из красного кирпича, служивший главным офисом правительства префектуры Хоккайдо. Одно из самых популярных туристических мест префектуры, здание построено в стиле американского необарокко. Для строительства внешних стен потребовалось около 2,5 миллионов красных кирпичей, изготовленных в близлежащих деревнях, таких как Сироиси и Тоёхира, позже вошедших в состав города Саппоро. Здание служило главным правительственным офисом до февраля 1968 года. В следующем году оно было включено в список важных национальных культурных ценностей.
Красную звезду можно увидеть над центральным мансардным окном здания.
С 2019 года в здании Офиса из красного кирпича начались ремонтные работы, чтобы предотвратить его разрушение и сделать более сейсмоустойчивым. Работы планируется завершить в 2025 году. В настоящее время здание не видно из-за строительных лесов, поэтому был вывешен временный плакат с фотографией того, как должен выглядеть экстерьер, чтобы посетители могли наслаждаться видом даже во время проведения работ. Кроме того, 7 мая рядом со зданием открылась смотровая площадка, где посетители могут поближе рассмотреть крышу восьмиугольной башни, которая временно была снята с вершины здания.
Башня с часами
Эта городская достопримечательность была построена в октябре 1878 года как учебный корпус для Сельскохозяйственного колледжа Саппоро, который позже стал Университетом Хоккайдо. Всего на часовой башне расположено 17 красных звезд.
Музей пива Саппоро
Золотая звезда на продукции Саппоро Бир на самом деле происходит от пятиконечной красной звезды, которую использовали Кайтакуси. Компания ведет свою историю от пивоварни, основанной Офисом развития в сентябре 1876 года. Красные звезды есть и на здании Музея пива Саппоро.
Хохэйкан
Эта гостиница в западном стиле, которой Кайтакуси управлял непосредственно, была построена в ноябре 1880 года рядом с тем местом, где сейчас находится парк Одори 1-коум. В 1958 году он был перенесен в парк Накадзима, где долгое время использовался в качестве свадебного зала.
Сэйкатэй
Это здание было построено в 1880 году в качестве места отдыха для императора Мэйдзи во время его визита в Хоккайдо.
Ботанический сад Университета Хоккайдо
Этот исторический ботанический сад был основан в 1886 году. На территории сада находится музей, в котором хранятся ценные материалы, собранные для научных целей еще в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Смотрите внимательно на звезды у входа в здание, иначе вы можете их пропустить!
Большие звездные часы, Башня JR, станция Саппоро
Звезды, которые светили в Саппоро более 150 лет и сегодня остаются в нём, радуя горожан и туристов.
Фотография к заголовку: © Pixta