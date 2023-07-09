В Японии традиционные летние подарки дарят чаще родственникам, чем начальникам: исследование рынка

В прошлом подарки в середине и в конце года были важным сезонным фактором продаж для универмагов. Сейчас всё чаще подарки дарят на Рождество и День святого Валентина, а в целом сокращается и количество людей, дарящих подарки, и число подарков.

В период Сёва (1926-1989) работающие в компаниях люди обычно в середине года дарили подарки начальникам и деловым партнёрам. Однако сейчас меняется образ жизни и взгляды на работу, и обычаю дарить церемониальные подарки в середине лета следует всё меньше людей. Изначально это связано с ростом заботы о защите личной информации, из-за чего становится неудобно спрашивать домашний адрес своего начальника или коллег.

Компания «Тоёсу итиба дотто кому», управляющая сайтом заказов товаров по почте, провела опрос, собрав ответы у 1033 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет по всей стране. На вопрос, кому люди дарят подарки о-тюгэн, то есть традиционные подарки календарного «среднего истока», который приходится на 15-й день седьмого лунного месяца, подавляющее большинство в 77,6% назвали родственников – родителей, братьев и сестёр и т. п. Только 18,3% ответили, что дарят такие подарки начальству на работе.

В качестве причины для таких подарков 67,4% респондентов указали желание выразить таким образом свою благодарность, а 30,2% сказали, что это обычай или правило этикета.

Что люди дарят в середине года? В качестве подарков наибольшей популярностью пользуются пищевые продукты – готовые к употреблению продукты питания (68,1%), приправы и продуктовые наборы (36,1%), свежие (сырые) продукты питания (27,6%).

При выборе летних подарков наибольшее внимание обращают на качество и вкус (68,9%), а также на цену (52,7%). Только 7% респондентов в качсестве важного критерия назвали имя продающей компании – похоже, что заканчивается время, когда люди считают важным, чтобы подарок был завёрнут в обёрточную бумагу для подарков в старом известном универмаге.

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