Несчастные случаи в горах в Японии в 2022 году: 327 погибших и пропавших без вести

Сезон восхождений 2023 года сейчас в самом разгаре, множество людей в том числе поднимается на гору Фудзи. Национальное полицейское агентство недавно опубликовало данные о несчастных случаях в горах в 2022 году. Количество случаев составило 3015, а общее число жертв – 3506 человек, что является самым высоким показателем с 1961 года, когда начали собирать такую статистику.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2022 году количество несчастных случаев в горах увеличилось на 380 (14,4%), а количество пострадавших увеличилось на 431 (14%). 327 человек погибли или пропали без вести (на 44 человека больше, чем в предыдущем году) и 1306 человек получили ранения (на 149 человек больше, чем в предыдущем году). Около половины пострадавших были спасены без последствий, более трети спасены с травмами, менее 10% погибли или пропали без вести.

Значительный рост числа несчастных случаев при восхождениях, вероятно, связан с тем, что всё больше людей вновь занялись альпинизмом, несмотря на коронавирусные ограничения, и своё влияние оказало то, что в последние годы становится популярным активный отдых, что привело к росту количества людей, которые начали заниматься альпинизмом и пешим туризмом.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (284), за ней следуют Токио (205) и Хоккайдо (192). В Токио, где расположены горы Такао и Окутама, их число выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Заметна тенденция роста количества альпинистов не в высоких горах, а в близких и доступных низкогорьях, соответственно растёт и количество несчастных случаев в таких местах.

Из 3506 потерпевших 77,8% были альпинистами (включая пешие походы, лыжные восхождения и восхождения по рекам), а 9,1% приходится на собиравших дикорастущие растения и грибы.

В 36,5% случаев люди потеряли дорогу, это была наиболее распространённая причина бедствия, затем идут падения (17,2%), скольжения (16,5%), усталость (8,2%) и болезнь (8,1%).

Среди потерпевших было 2747 людей старше 40 лет (78,4%), и особенно много людей в возрасте за 60 лет (1779, 50,7% от общего числа). Среди погибших и пропавших без вести было 308 людей старше 40 лет (94,2%), а 231 человек, 70,6% от общего числа, составляли люди старше 60 лет.

Среди людей, поднимавшихся в горы группой и попавших в бедствие, доля погибших и пропавших без вести составляет 6%, в то время как из 1394 человек, попавших в бедствие при одиночных восхождениях, погиб или пропал без вести 201 человек, или 14,4%. Стоит учитывать, что справиться с проблемами в одиночку при несчастных случаях сложнее, чем в группе, поэтому лучше совершать восхождения группой с лидером, которому можно довериться.

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