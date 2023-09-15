Аресты действующих депутатов парламента Японии

Акимото Масатоси (48 лет), депутат Палаты советников Парламента Японии, получивший мандат по пропорциональному представительству от региона Минами Канто, который покинул ряды Либеральной-демократической партии в связи со скандалом о получении взяток на сумму около 61 млн йен от ветроэнергетической компании Japan Wind Development в обмен на проведение парламентских прений по проектам офшорной генерации, арестован по подозрению во взяточничестве. Арест действующего депутата парламента произошел впервые приблизительно за три года с тех пор, как в июне 2020 года были арестованы бывший министр юстиции, депутат Палаты представителей Каваи Кацуюки и его жена, депутат Палаты советников Каваи Анри.

Депутаты парламента Японии, подвергшиеся аресту с 1990 года

(Должности приводится на момент ареста)

Январь 1992 года. Абэ Фумио (Депутат Палаты представителей)

Взяточничество. Получение взятки от металлообрабатывающей компании в связи с проектами развития курортов и других объектов.

Март 1994 года. Накамура Кисиро (Депутат Палаты представителей)

Получение взятки. Получил 10 млн йен от крупной строительной компании в связи с коррупцией генерального подрядчика.

Декабрь 1995 года. Ямагути Тосио (Депутат Палаты представителей)

Злоупотребление доверием, лжесвидетельство и другие правонарушения. Возглавлял мошенническую схему двух кредитных товариществ.

Январь 1997 г. Томобэ Тацуо (Депутат Палаты советников)

Мошенничество. Завладение крупными суммами мошенническим путем через лично учрежденное и возглавляемое Общество взаимопомощи «Орэндзи».

Октябрь 1998 г. Накадзима Ёдзиро (Депутат Палаты представителей)

Нарушение Закона о регулировании политических фондов и др. Ненадлежащее использование пожертвований политической партии под видом найма политического секретаря.

Сентябрь 2009 г. Ямамото Дзёдзи (Депутат Палаты представителей)

Мошенничество, нарушение Закона о регулировании политических фондов и др. Присвоение заработной платы политического секретаря, выдача этих средств за политические пожертвования, внесение ложных сведений в финансовый отчет политического фонда.

Январь 2001 г. Кояма Такао (Депутат Палаты советников)

Взяточничество. Получение взяток в обмен на услуги в коррупционном деле, связанном с бывшей Корпорацией благосостояния владельцев малых и средних предприятий KSD.

Июнь 2002 г. Судзуки Мунэо (Депутат Палаты представителей)

Взяточничество и другие правонарушения. Лоббирование в Управлении лесного хозяйства определенных действий по просьбе получившего административное предписание предпринимателя в связи с распределением подрядов на проведение общественных работ.

Март 2003 г. Сакаи Таканори (Депутат Палаты представителей)

Нарушение Закона о регулировании политических фондов и др. Занижение в приходно-расходном отчете политического фонда суммы, полученной в качестве пожертвований от крупной компании по командировке персонала.

Ноябрь 2005 г. Нисимура Синго (Депутат Палаты представителей)

Нарушение Закона об адвокатской практике. Незаконное использование своего статуса адвоката для получения доли прибыли.

Январь 2010 г. Исикава Томохиро (Депутат Палаты представителей)

Нарушение Закона о регулировании политических фондов. Невнесение поступлений в финансовый отчет политического фонда организацией по управлению политическим фондом генерального секретаря Демократической партии Одзавы Итиро.

Декабрь 2019 г. Акимото Цукаса (Депутат Палаты представителей)

Взяточничество. Получение взятки от китайского предприятия, желавшего принять участие в создании комплексных курортов с казино (IR).

Июнь 2020 г. Каваи Кацуюки (Депутат Палаты представителей), Каваи Анри (Депутат Палаты советников)

Нарушение супругами Закона о выборах на общественные должности. Передача денег депутатам местного законодательного собрания за голоса в пользу Каваи Анри на выборах в Палату советников 2019 года по Хиросимскому избирательному округу.

Сентябрь 2023 г. Акимото Масатоси (Депутат Палаты представителей)

Взяточничество. Предположительное получение крупных денежных сумм от бывшего президента ветроэнергетической компании Japan Wind Development в связи с проектами офшорной генерации.

Фотография к заголовку: (с левого края по часовой стрелке) Каваи Кацуюки (© Reuters), Накамура Кисиро (© «Киодо цусин»), Акимото Масатоси (© Jiji Press), Ямагути Тосио (© Jiji Press), Судзуки Мунэо (© Reuters), Каваи Анри (© Jiji Press)