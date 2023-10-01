Несчастные случаи в горах в Японии летом 2023 года: рекордное количество инцидентов, 61 человек погиб или пропал без вести

После снятия коронавирусных ограничений на передвижение количество людей, совершающих восхождения в горы, в 2023 году продолжает расти, как и в предыдущем году. Вместе с этим увеличивается и количество несчастных случаев в горах.

По данным Национального полицейского агентства Японии, число несчастных случаев в горах по всей стране с июля по август 2023 года составило 738, что на 70 больше, чем за тот же период прошлого года. Число пострадавших составило 809 человек, на 23 человека больше, из них 61 человек погиб или пропал без вести, то есть на 16 человек больше, чем годом ранее. И количество несчастных случаев, и число погибших были самыми высокими с 1968 года, когда начали сбор этих статистических данных.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (101), за ней следуют Сидзуока (76), Тояма (56), Яманаси (42) и Гифу (36). По возрасту из 809 попавших в бедствие 181 человек (22,4%) был в возрасте 60-69 лет, за ними следовали 165 человек (20,4%) в возрасте 70-79 лет и 152 человека (18,8%) в возрасте 50-59 лет.

Основной причиной несчастных случаев было падение, на которое пришлось 23,5% всех несчастных случаев. Потеряли дорогу и заблудились в 22,2% случаев, среди других причин – болезнь (16,9%) и падения (13,1%).

Количество несчастных случаев на воде в период с июля по август составило 453, что на 6 меньше, чем за тот же период прошлого года. Число попавших в бедствие сократилось на 70 до 568, из них число погибших или пропавших без вести увеличилось на восемь до 236, причем 16 были детьми младшего школьного возраста. И количество происшествий, и количество попавших в бедствие людей за последние пять лет остались примерно одинаковыми.

Из 568 попавших в бедствие 314 человек (55,3%) находились в море и 203 (35,7%) – в реках. Из 236 погибших и пропавших без вести людей в море погибло 106 человек, что на 7 меньше, чем за тот же период прошлого года, и в реках – 100 человек, что на 12 человек больше, чем в предыдущем году.

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