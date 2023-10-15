Торисима: необитаемый остров на территории Токио между островами Идзу и Огасавара

Рано утром 9 октября 2023 года Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для островов Идзу и Огасавара, а затем – для префектур Тиба, Коти, Миядзаки и Кагосима. Волны цунами высотой 60 сантиметров наблюдались на острове Хатидзёдзима и 50 сантиметров – на островах Миякэдзима и Кодзусима (предупреждение отменено в полдень того же дня). Точная причина цунами не установлена, и Японское метеорологическое агентство предполагает, что вблизи острова Торисима произошло землетрясение, извержение или подводный оползень. Торисима – что это за остров?

Торисима – необитаемый остров, расположенный примерно в 570 километрах от центра Токио и примерно в 300 километрах к югу от острова Хатидзёдзима архипелага Идзу. Почти круглый вулканический остров имеет диаметр около 2,5 километров, а длина берега составляет около 6,5 километров. Самая высокая точка находится на кратере горы Ио высотой 394 метра, но весь остров – лишь возвышающаяся над поверхностью воды вершина подводного вулкана высотой 3000 метров.

Примерно в 370 километрах к югу от Торисимы находятся острова Мукодзима, входящие в группу островов Огасавара. Исторически Торисима когда-то была административной территорией Огасавары, затем Хатидзёдзимы, но в настоящее время там нет населённых пунктов, административно привязанных к какому-то району, и остров находится под прямым контролем столичного правительства Токио. Весь остров объявлен памятником природы (природно-охраняемой территорией).



Панорамная фотография Торисимы, сделанная Береговой охраной Японии в августе 2020 года

Основные события вулканической активности

1871 г. Подробности неизвестны 1902 г. Крупное извержение началось в начале августа и продолжалось до конца месяца. В центре острова образовался большой кратер. Все 125 жителей острова погибли. Извержения на северо-западном побережье острова и в юго-восточной части моря. 1939 г. 18 августа на юго-восточной оконечности большого кратера, образовавшегося в 1902 году, произошло извержение. Рост шлакового конуса и извержение лавы продолжались до конца декабря. Все жители Военно-морской метеорологической обсерватории были эвакуированы. 1959-1965 гг. Периодическая сейсмическая активность 2002 г. 8 августа довольно большой столб белого дыма был замечен с проплывавшей неподалёку рыбацкой лодки. Рано утром 10 августа другое рыболовное судно подтвердило наличие непрерывного столба пламени, поднимающегося с вершины горы.

Остров Торисима также известен как место размножения короткохвостого альбатроса, особого памятника природы. Японское название альбатроса аходори, «глупые птицы», произошло от того, что они медленно передвигаются по суше и их легко поймать. В период Мэйдзи на острове практиковали массовый забой птиц для сбора высококачественных перьев и мяса, и считается, что до того, как извержение 1902 года уничтожило 125 островитян, было уничтожено по меньшей мере пять миллионов альбатросов.

После этого там снова появились поселения, в которых занимались охотой на альбатросов и сбором кораллов, но после извержения 1939 года там перестали жить обычные граждане. Во время Второй мировой войны на острове располагалась военно-морская радиолокационная станция, а после войны там была создана метеорологическая обсерватория, но из-за ряда землетрясений, вызванных вулканической активностью, все работники эвакуировались в 1965 году, оставив остров необитаемым.

Фотография к заголовку: PIXTA

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