Кариес зубов как инфекционное заболевание: в Японии более 90% матерей знают, что он может передаваться младенцам через поцелуи

Родители, расчувствовавшись, целуют своих детей, а во время еды они нередко кормят их своими палочками для еды. Однако такие действия могут привести к заражению кариесом зубов.

Кариес зубов – это инфекционное заболевание, вызываемое такими бактериями, как Streptococcus mutans. У новорожденных детей кариеса во рту нет, но они могут заразиться через слюну близких им людей – родителей или членов семьи.

Компания Lotte, офис которой расположен в токийском районе Синдзюку, в середине октября провела онлайн-опрос среди 400 родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет по всей стране. На вопрос: «Знаете ли вы, что бактерии, вызывающие кариес зубов, могут передаваться детям?», большой процент матерей (93%) ответили: «Да» или «В некоторой степени». Хотя уровень осведомлённости отцов был ниже, чем у матерей, 82% из них сказали, что знают о риске заражения.

Когда у тех, кто знали об этом, спросили о том, как они приобрели эти знания, матери чаще всего называли «Пренатальный осмотр» (26,3%), далее следовали ответы «СМИ» (25,3%) и «Информация на стоматологическом осмотре» (22,0%). С другой стороны, среди отцов наиболее распространённым ответом был «СМИ» (28,7%), и второй по частоте ответ – «Узнал об этом от партнёра» (22,6%).

Кстати, только 2,2% матерей ответили, что узнали об этом от партнёра – похоже, что поток информации о воспитании детей в подавляющем большинстве направлен от матери к отцу.

На вопрос «Беспокоитесь ли вы о передаче бактерий, вызывающих кариес, когда ваш партнёр, бабушка или дедушка целуют ребёнка или совместно используют ложки или палочки для еды?» 75,8% матерей и 69,6% отцов ответили «Да» и «Иногда». Таким образом, они также обращают внимание на риски, связанные с повседневными физическими контактами и едой.

Фотография к заголовку: PIXTA