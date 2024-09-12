Японские учёные предупреждают о смертельном риске загрязнения воздуха в результате лесных пожаров в Сибири

Из-за изменения климата лесные пожары становятся всё более частыми. Исследование японских учёных показывает, что крупные лесные пожары в Сибири могут повлиять на загрязнение воздуха в Восточной Азии и привести к гибели десятков тысяч человек.

Исследовательская группа под руководством доцента Ясунари Тэппэя из Арктического исследовательского центра Университета Хоккайдо провела эксперименты по численному моделированию с использованием компьютерных климатических моделей для прогнозирования воздействия загрязнителей воздуха, возникающих в результате крупномасштабных лесных пожаров в Сибири, поскольку лесные пожары в регионе становятся все более частыми.

Лесные пожары приводят к образованию мелкодисперсных аэрозольных загрязнителей воздуха, таких как органический углерод и сульфаты, которые не только способствуют климатическим изменениям, но и вызывают широкий спектр негативных последствий для здоровья человека и состояния экономики. Аэрозоли рассеивают и поглощают солнечное излучение, уменьшая количество света, достигающего поверхности Земли. В аэрозолях содержатся атмосферные мелкие частицы диаметром 2,5 мкм (PM2,5), которые могут проникать глубоко в лёгкие человека и влиять на здоровье, вызывая проблемы дыхательной и кровеносной систем.

Учёные оценили потенциальное воздействие этих загрязнителей воздуха, исходя из предположения, что их будет в два раза больше, чем во время крупномасштабных сибирских лесных пожаров 2003 года. Наряду с охлаждающим эффектом, который приведёт к снижению температуры на обширных территориях Северного полушария, такие пожары окажут серьёзное воздействие на страны Восточной Азии, расположенные с подветренной стороны от очага пожаров. В случае увеличения количества возгораний можно ожидать, что около 23 000 человек погибнут от проблем со здоровьем, связанных с крупными лесными пожарами в Сибири. Также ожидается, что количество возможных жертв достигнет 11 000 человек в близлежащих районах России, 67 000 в Китае и 4800 в Южной Корее. Что касается экономики, то можно ожидать, что только в Японии убытки составят 83,8 миллиарда долларов.

Оценка последствий крупномасштабных лесных пожаров в Сибири

Япония Ежегодный прирост числа смертей: 23 000 Экономические потери: 83,8 млрд долларов

Россия Ежегодный прирост числа смертей: 11,000 Экономические потери: 15,3 млрд долларов

Китай Ежегодный прирост числа смертей: 67 000 Экономические потери: 50,7 млрд долларов

Южная Корея Ежегодный прирост числа смертей: около 4800 Экономические потери: около 15,5 млрд долларов



Составлено Nippon.com на основе данных исследовательской группы, возглавляемой доцентом университета Хоккайдо Ясунари Тэппэем. Статистические данные по России относятся только к районам вблизи лесных пожаров.

Анализ воздействия указывает на необходимость глобальных мер по борьбе с лесными пожарами в условиях продолжающегося изменения климата. Что касается оценочных показателей, Ясунари отметил, что расчёты основываются на ряде допущений, и модель не претендует на 100% точность, ошибки при моделировании неизбежны. Однако он надеется, что результаты расчётов будут приняты во внимание и лягут в основу обсуждения проблемы.

Результаты исследования доцента Ясунари и возглавляемой им группы были опубликованы в Earth’s Future, научном журнале Американского геофизического союза.

Фотография к заголовку: Лесной пожар, бушующий недалеко от Красноярска в Сибири, Россия, 3 мая 2018 года (© Reuters)