Сезон дождей 2024 года в Японии: чего можно ожидать в это время года?

21 мая на Окинаве и Амами начался сезон дождей. Позднее в июне он, вероятно, наступит и в более северных регионах страны. В 2023 году сильные дожди в начале июня, а также с конца июня до середины июля вызвали серию наводнений и оползней, в том числе разливы рек.

В разных регионах Японии начало и окончание сезона дождей приходятся на разные даты, и количество осадков может также сильно различаться. На диаграмме ниже показаны сроки начала и окончания сезона дождей в каждом регионе в 2023 году и среднегодовые значения. В прошлом году сезон дождей начался на севере Кюсю, в регионах Сикоку, Тюгоку, Кинки и Токай одновременно – 29 мая, примерно на неделю раньше обычного. В регионах Токай и Кинки сезон дождей начался в мае впервые за 10 лет.

Сезон дождей в 2023 году завершился в конце июня на Окинаве и Амами, в середине июля на Сикоку, в регионах Тюгоку и Кинки-Токай, с 21 по 22 июля – в Хокурику, Канто-Косин и Тохоку, и 25 июля на Кюсю, позднее обычного.

Токио, Осака, Нагоя, Фукуока, вообще от юга Кюсю до региона Канто-Косин – здесь период дождей (цую) начинается в первую декаду июня и заканчивается примерно через полтора месяца, около 20 июля. На севере Кюсю за этот период выпадает в среднем 500-600 мм осадков, а в Канто-Косин и Токай – около 300 мм.

Количество осадков меняется из года в год

На графике ниже мы показали количество осадков в регионах Канто-Косин и Хокурику последние 30 лет по сравнению со средним значением (100%). Оно каждый год разное, и в 1990 году, например, в сезон дождей выпало всего 50% от среднего значения. И наоборот, 2020 году сезон дождей закончился поздно, 1 августа, и осадков выпало в 1,7 раза больше нормы.

Количество выпадающих осадков часто увеличивается ближе к концу сезона дождей, и в этот период следует проявлять особенную осторожность, поскольку из-за сильных ливней реки выходят из берегов и происходят оползни.

В 2023 году сезонный дождевой фронт держался возле Хонсю с 1 по 3 июня. Тайфун № 2 подошёл очень близко к Окинаве, вызвав проливные дожди в основном с тихоокеанской стороны в западной и восточной частях Японии, в результате чего семь человек погибли или пропали без вести, а по всей стране было повреждено более 8000 домов.

Сильный дождь продолжался с 28 июня по 16 июля, в префектурах Ойта, Сага и Фукуока за этот период количество осадков превысило 1200 мм. За этот период погибло 14 человек и было повреждено более 3000 домов.

Фотография к заголовку: Место селевого потока, произошедшего в пос. Танусимару, город Курумэ, префектура Фукуока, 10 июля 2023 г. (Jiji Press)

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