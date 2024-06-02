«Sushi» или «susi»? Обсуждение правил записи японских слов латиницей, которые будут пересмотрены впервые за 70 лет

Эксперты начинают обсуждать единые правила романизации японских слов. Они будут пересматриваться впервые примерно за 70 лет.

Есть два основных способа записи японских слов латиницей. Система Кунрэй («официальная система») была принята постановлением кабинета министров в 1937 году, а система Хэпбёрна была изобретена Дж. К. Хеэпбёрном, американским миссионером, приехавшим в Японию в конце периода Эдо. В связи с ростом числа посетителей Японии и проживающих в Японии иностранцев комитет Агентства по делам культуры начнёт обсуждения для упорядочения смешанной системы латинских обозначений и согласовать её вид с учётом распространённости системы Хэпбёрна.

Различия в латинских обозначениях топонимов и других слов

Примеры топонимов

Система Кунрэй Система Хэпбёрна Сибуя Sibuya Shibuya Айти Aiti Aichi Намба Nanba Namba Фудзи Huzi Fuji

Другие примеры

Система Кунрэй Система Хэпбёрна Дзюдо zyudo judo Цунами tunami tsunami Тофу tohu tofu Суси susi sushi Тэмпура tenpura tempura Эмодзи emozi emoji

В 1954 году правительство объявило, что система Кунрэй будет использоваться в повседневной жизни при записи японских слов латиницей, и потребовало от младших школ привести обучение в соответствие с уведомлением Кабинета министров. С другой стороны, написание по системе Хэпбёрна ориентировано на англоговорящих, и оно стало популярным после войны, когда Генеральный штаб армии Союзников принял его для отображения названий станций.



Вывеска станции JR Сибуя, 9 февраля 2024 года, р-н Сибуя, Токио (© Jiji)

Отдел японского языка Агентства по делам культуры поясняет, что уведомление Кабинета министров не является обязательным к исполнению, а представляет собой пожелание правительства. В уведомлении кабинета министров также говорится, что систему Хэпбёрна допустимо использовать в случаях, когда сложно внезапно изменить связанные с ней международные отношения и обычаи. В настоящее время метод Хэпбёрна широко используется в паспортах и ​​на различных информационных панелях. В случае успеха обсуждений, если уведомление Кабинета министров будет пересмотрено, то это произойдет впервые примерно за 70 лет.

14 мая Морияма Масахито, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий, проконсультировался с Советом по вопросу латинизированной записи, заявив, что на момент уведомления Кабинета министров оно делалось с учётом возможного перехода на латиницу, когда тексты на японском языке писали бы латинским шрифтом. В настоящее же время основная цель использования латиницы – забота о тех, для кого японский язык не является родным, и чтобы передавать информацию международному сообществу.

Совет также рассмотрит возможность написания латиницей слов, использующихся в английском и вошедших в широкий обиход во всём мире, таких как «дзюдо» (judo) и «маття» (matcha). Ожидается, что совет примет решение примерно следующей весной.

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