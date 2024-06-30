Несчастные случаи в горах в Японии в 2023 году: 335 погибших и пропавших без вести

Наступил сезон восхождений 2024 года. Национальное полицейское агентство недавно опубликовало данные о несчастных случаях в горах в 2023 году. Количество случаев составило 3126, а общее число пострадавших – 3568 человек, что является самым высоким показателем с 1961 года, когда начали собирать такую статистику.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2023 году количество несчастных случаев в горах увеличилось на 111 (3,7%), а количество пострадавших – на 62 (1,8%). 335 человек погибли или пропали без вести (на 8 человек больше, чем в предыдущем году) и 1400 человек получили травмы (на 94 человека больше, чем в предыдущем году). Около половины пострадавших были спасены без последствий, около 40% спасены с травмами, менее 10% погибли или пропали без вести.

Число несчастных случаев снижалось последовательно в 2019 и 2020 годах, но с 2021 года вновь начало расти, после чего два года подряд вырастало до рекордных значений. Вероятно, это связано с ослаблением эпидемических ограничений на передвижение, и своё влияние оказало то, что в последние годы становится популярным активный отдых, что привело к росту количества людей, которые начали заниматься альпинизмом и пешим туризмом.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (302), за ней следуют Токио (214) и Хоккайдо (212). Заметна тенденция роста количества пострадавших в популярных туристических местах, в том числе на горе Фудзи (97 человек, что на 90% больше, чем в среднем за пять лет) и горе Такао (133 человека, на 68%).

Из 3568 пострадавших 77,4% занимались альпинизмом (включая пешие походы, лыжные восхождения и восхождения по рекам), а 9,4% приходится на собиравших дикорастущие растения и грибы.

В 33,7% случаев люди потеряли дорогу, это была наиболее распространённая причина бедствия, затем идут скольжения (17,3%), падения (16,9%), усталость (9,1%) и болезнь (8,6%).

Среди потерпевших было 2850 людей старше 40 лет (79,9%), и особенно много людей в возрасте за 60 лет (1762, 49,4% от общего числа). Среди погибших и пропавших без вести было 307 людей старше 40 лет (91,6%), а 225 человек, 67,2% от общего числа, составляли люди старше 60 лет.

100 из несчастных случаев произошли с приехавшими из-за рубежа туристами, пострадало 145 иностранных туристов, из них 11 погибли или пропали без вести. Оба этих показателя являются самыми высокими с момента начала ведения статистики в 2018 году.

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