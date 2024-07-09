Япония – крупнейший финансовый донор Международного уголовного суда

Япония вносит самый большой финансовый вклад в Международный уголовный суд, опережая Германию и Францию. Крупные экономики, такие как США и Китай, не являются членами суда.

В условиях продолжающихся шокирующих военных операций в Украине и Газе Международный уголовный суд оказывается в центре внимания, в частности, из-за таких действий, как выдача ордера на арест президента России Владимира Путина в марте 2023 года. Как постоянный международный суд, МУС судит лиц, нарушающих международное гуманитарное право, которое должно соблюдаться даже в военное время.

В 2000 году доля взносов Японии в ООН достигла 20,6%, почти столько же, сколько у США, крупнейшего донора с 22,0%. С тех пор, однако, вклад Японии уменьшился и по состоянию на 2024 год составляет 8,0%. Это примерно половина от вклада Китая, второго по величине донора с 15,3%.

Финансовые взносы в МУС также рассчитываются на основе доли взносов страны в ООН. Так почему же Япония является крупнейшим донором МУС? Это связано с тем, что США, Китай и Россия не являются членами МУС из-за их противодействия внешнему вмешательству в их страны. В рейтинге взносов в бюджет МУС по странам за 2023 год Япония заняла первое место (15,9%), Германия – второе (11,4%), Франция – третье (8,5%), Великобритания – четвертое (8,2%), Италия – пятое (5,9%), Южная Корея – шестое (5,0%) и Канада – седьмое (4,9%).

В марте этого года Аканэ Томоко, бывшая сотрудница Министерства юстиции Японии и судья МУС с 2018 года, была избрана председательницей Международного уголовного суда. Во время своего визита в Японию в середине июня Аканэ выразила намерение открыть представительство МУС в Токио в качестве информационно-просветительского центра для Азиатско-Тихоокеанского региона в течение ее трехлетнего президентского срока.



Аканэ Томоко, председательница Международного уголовного суда, дала пресс-конференцию в Японском национальном пресс-клубе 14 июня 2024 г. (© Jiji)

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