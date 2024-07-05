Сибусава Эйити и его наследие: 167 действующих компаний

Компании, которые основал Сибусава Эйити в эпоху стремительной модернизации после реставрации Мэйдзи, по-прежнему формируют ландшафт японской экономики. Пройдя через горнило слияний и поглощений, эти предприятия не только выжили, но и укрепили свои позиции, наглядно демонстрируя гений своего основателя – «отца японского капитализма». От тяжелой промышленности до финансового сектора наследие Сибусава продолжает двигать Японию вперед, подтверждая его статус провидца экономического развития страны.

Сибусава Эйити, руководствуясь принципом «погони за общественным благом», внес значительный вклад в развитие японской экономики. Он участвовал в создании, управлении или инвестировании около 500 компаний. Масштаб этой деятельности отражает недавнее исследование Teikoku Databank: на сегодняшний день 167 действующих компаний связаны с работой Сибусавы. Примечательно, что 98 из них являются публичными акционерными обществами, играющими заметную роль в современной экономике Японии.

По состоянию на 2023 год по объему продаж (отдельно) самым высоким показателем обладает комплексная энергетическая компания ENEOS с продажами в размере 10 трлн 578,1 млрд йен. Финансовые, страховые и инфраструктурные компании также занимают высокие позиции. В топ-10 входят три крупных банка, включая Mizuho Bank, который ведет свою историю от Первого национального банка, открытого в 1873 году, а также Mitsubishi UFJ Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Среди компаний, связанных с Сибусава Эйити, много крупных предприятий, включая публичные компании. Более половины из них, а именно 85 компаний, имеют годовой оборот свыше 100 миллиардов йен.

Что касается истории компаний, 110 из 167 фирм являются «долгожителями», существующими более 100 лет. Многие предприятия, основанные во времена деятельности Сибусавы, продолжают функционировать и сегодня. Средний возраст этих компаний составляет 111,4 года.

Самой старой компанией является Mitsukoshi Isetan (основана в 1673 году). Её предшественником был магазин тканей «Echigoya», основанный Мицуи Такатоси. Позже, в 1904 году, он превратился в универмаг Mitsukoshi, в развитии которого Сибусава сыграл значительную роль. Кроме того, известно, что строительная компания Shimizu Corporation, где Сибусава долгое время был советником, построила особняк Сибусавы во времена второго главы компании, Симидзу Кисукэ.

Топ-10 компаний, связанных с Сибусава, по длительности существования

Год основания Название компании Компания-предшественник 1673 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (универмаг) Магазин кимоно Мицукоси 1804 Shimizu Corporation (строительная компания) Симидзуя (Симидзу-гуми) 1845 Japan Pulp & Paper Co., Ltd. Торговый дом Накаи 1853 IHI Corporation Токийская судостроительная верфь Исикавадзима 1872 The Mainichi Newspapers Co., Ltd. Издательство “Ниппо” 1873 Mizuho Bank, Ltd. Дай-Ити Кокурицу Гинко (Первый национальный банк) Taisei Corporation Нихон Добоку Кайся (Японская компания гражданского строительства) Daishi Hokuetsu Bank, Ltd. Дай-Рокудзюку Кокурицу Гинко - (Шестьдесят девятый национальный банк) Oji Holdings Corporation Бумажная компания Оджи Katakura Industries Co., Ltd. Канэй Томиока Сэйсидзё (Государственная бумажная фабрика Томиока)

Источник: Teikoku Databank

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