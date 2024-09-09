Прощайте, Синсин и Рири: почему в Японии останется всего шесть панд

Милые панды, любимцы публики, вызывают улыбку у всех без исключения посетителей зоопарков. Панды, живущие в японских зоопарках, взяты в аренду у Китая на определённый срок, поэтому каждая панда подлежит возвращению. Пандам Синсин и Рири из токийского зоопарка Уэно в связи с болезнью предстоит вернуться в Китай раньше срока, чтобы пройти лечение на родине. Они покинут Японию 29 сентября. Мы будем скучать по ним.

Рири и Синсин возвращаются в Китай

29 сентября две большие панды – самка Синсин и самец Рири, обитающие в токийском зоопарке Уэно (район Тайто), возвращаются в Китай. 28 сентября - последний день, когда их смогут увидеть посетители зоопарка.

Синсин и Рири родились в Китае в 2005 году. В 2011 году их предоставили в аренду Японии. По условиям соглашения, заключённого с Ассоциацией защиты диких животных Китая, обе панды должны были находиться в Японии до 20 февраля 2026 года, однако с возрастом животные стали болеть, поэтому было решено вернуть панд досрочно, чтобы обеспечить им прохождение лечения на родине.

У Синсин и Рири родилось трое детей – самочка Сянсян (2017) и разнополые близнецы Рэйрэй и Сяосяо (2021). В соответствии с соглашением Сянсян вернули Китаю в 2023 году. После отъезда Синсин и Рири в зоопарке Уэно останется только две панды – близнецы Рэйрэй и Сяосяо, но всего через полтора года - 20 февраля 2026 года, они тоже уедут в Китай.

Многодетный отец Эймэй и его семейство

Тематический парк «Адвенчер Уорлд» в посёлке Сирахама префектуры Вакаяма известен на весь мир благодаря успешному опыту разведения панд. Самец Эймэй (1992) приехал сюда в двухлетнем возрасте. С 2001 года он стал успешно размножаться примерно раз в два года, и к 2020 году стал папой 16 детёнышей, 13 из которых уже уехали в Китай. В 2023 году вернулся в Китай и сам Эймэй.

Сейчас в парке живут четыре самочки – партнёрша Эймэя Лаохин и её дети – Юихин, Сайхин и Фухин.



Мать большого семейства Лаохин с маленькими близнецами в «Вакаяма Адвенчер Уорлд» (май 2015 года, Jiji Press)

В июле 2000 года в качестве помощи в восстановлении после землетрясения Хансин-Авадзи Китай предоставил в аренду городу Кобэ самочку Тантан. Она жила в городском зоопарке Одзи (район Нада) вплоть до самой смерти в марте 2024 года в возрасте 28 лет. Тантан дважды рожала детёнышей, но они либо появлялись на свет мертворождёнными, либо гибли сразу после рождения, поэтому потомства от неё не осталось.

Фотография к заголовку: панда Синсин (слева), которой вскоре предстоит вернуться в Китай, и её дочь Сянсян, возвращённая Китаю в 2023 году (2018 год, Reuters)