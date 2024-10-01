Либерально-демократическую партию возглавил Исиба Сигэру – будущий премьер-министр Японии

По итогам внутрипартийных выборов, прошедших 27 сентября 2024 года, кресло президента Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) получил Исиба Сигэру, для которого эта попытка стала пятой по счету. Что мы знаем о политике, который вскоре сформирует свой кабинет и войдет в Кантэй в качестве нового премьер-министра Японии?

Наконец-то успех

Исиба Сигэру родился в префектуре Тоттори в 1957 году. Изначально новый президент Либерально-демократической партии и следующий премьер-министр Японии, не собирался делать политическую карьеру. Окончив университет Кэйо, он начал свое знакомство с миром финансов, поступив на работу в Банк Мицуи. Только в 1981 году после смерти его отца Дзиро, занимавшего посты заместителя министра по вопросам строительства, губернатора Тоттори и министра внутренних дел, Сигэру решил заняться политикой.

Покинув банк в 1983 году, он присоединился к администрации фракции ЛДП, возглавляемой в те годы тяжеловесом партии Танакой Какуэем. В 1986 году Исибу избрали в Палату представителей как кандидата от ЛДП, представлявшего Тоттори. Так Исиба Сигэру, которому в те годы было всего 29 лет, стал самым молодым членом Парламента Японии.

Тем не менее, его нельзя назвать верным членом ЛДП, посвятившим партии всю свою карьеру. В 1993 году, когда ЛДП впервые с момента своего образования в 1955 году перешла в оппозицию, Исиба покинул ряды партии и присоединился сначала к Синсинто (Партии нового рубежа), а затем к Синсэйто (Партии обновления Японии), однако в 1997 году вернулся в ряды ЛДП.

Исиба известен своей исключительной дотошностью в политических вопросах. Он уделяет особое внимание вопросам безопасности и возрождения регионов, пользуясь достаточно мощной поддержкой населения, и долгое время занимал высокие позиции в опросах общественного мнения об идеальном премьер-министре. Однако его положение внутри партии нельзя назвать стабильным. В 2012 году на выборах президента ЛДП он занял первое место в первом туре голосования за счет популярности у рядовых членов партии, но проиграл Абэ Синдзё во втором туре, в котором решающее значение имели голоса действующих членов Парламента. На партийных выборах 2021 года, предшествовавших нынешним, он был вынужден сняться с голосования и поддержал кандидатуру Коно Таро.

В 2024 году, в пятый раз претендуя на кресло президента ЛДП, Исиба позиционировал себя как политика, достигшего «кульминационного момента политической карьеры», а выборы как свою «последнюю битву». И он преуспел, не только возглавив партию, но и получив пост премьер-министра.

В личной жизни Исиба известен как большой поклонник группы Candies – айдол-трио, пользовавшегося популярностью в 1970-х годах. В караоке-барах он выбирает исключительно Candies, и никогда не подсматривает текст на экране, поскольку знает все их песни наизусть. Он также является железнодорожным отаку и коллекционирует пластиковые модели, среди которых особое место занимают истребители и военные корабли. В 2022 году он основал парламентскую лигу любителей лапши, которую возглавляет по сей день. Целью лиги является продвижение культуры рамэна как способа оживления местной экономики. Во время своих многочисленных поездок по Японии Исиба часто заглядывает в местные рестораны, чтобы попробовать очередную вариацию любимого блюда.



Некоторые из пластиковых моделей и фигурки участниц группы Candies в офисе Исибы; снято во время интервью Nippon.com в 2012 году (© Nippon.com)

Будущая супруга премьер-министра Исиба Ёсико была однокурсницей Сигэру в университете Кэйо. Благодаря своей веселой и непосредственной натуре Ёсико завоевала доверие сторонников своего мужа в Тоттори.

Исиба Сигэру – краткая справка

Дата рождения: 4 февраля 1957 года (67 лет)

4 февраля 1957 года (67 лет) Родной город: Ядзу, префектура Тоттори

Ядзу, префектура Тоттори Образование: Выпускник Университета Кэйо (юридический факультет)

Выпускник Университета Кэйо (юридический факультет) Предыдущая карьера: Финансист (Банк Мицуи)

Финансист (Банк Мицуи) Избирательный округ: Тоттори 1 (избирался 12 раз)

Тоттори 1 (избирался 12 раз) История фракции: до 2021 года возглавлял «Фракцию Исибы», после чего присоединился к группе независимых внефракционных депутатов

до 2021 года возглавлял «Фракцию Исибы», после чего присоединился к группе независимых внефракционных депутатов Ключевые посты: Генеральный директор Агентства обороны; министр обороны; министр сельского, лесного и рыбного хозяйства; министр по преодолению сокращения численности населения и оживлению местной экономики; государственный министр по делам национальных стратегических особых зон; председатель Совета по исследованию политики ЛДП; генеральный секретарь ЛДП

Фотография к заголовку: Исиба Сигэру и его жена Ёсико (© Увамори Сэйдзи; Kyōdō Images)