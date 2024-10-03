Реформы, влияющие на нашу жизнь: что изменится с 1 октября 2024 года

Нынешняя осень несёт много перемен – избран новый премьер-министр Японии, назначен новый Кабинет Министров, а с 1 октября вводится ряд изменений в системе социального обеспечения и тарифах.

Расширение системы детских пособий

Отменено ограничение по доходу семьи, учитывавшееся при выплате детских пособий. Кроме того, детские пособия будут выплачиваться вплоть до окончания старшей школы (12 лет обучения), а не школы средней ступени (9 лет обучения). Сумма детского пособия на третьего ребёнка и последующих детей увеличена до 30 тысяч йен в месяц. Реформа призвана обеспечить финансовую поддержку семьям с детьми. Изменение выплат произойдёт с декабря 2024 года.

Расширение контингента, охватываемого трудовой пенсией

Сотрудники, работающие на неполный рабочий день и прочие временные работники будут охвачены системой трудовой пенсии, если штат в их компании составляет как минимум 51 человек (показатель до реформы – минимум 101 человек).

Повышение почасового МРОТ

Во всех префектурах повышается минимальный размер почасовой оплаты труда. Средневзвешенная сумма по стране составит 1055 йен в час, что на 51 йену больше, чем в прошлом году. Во многих регионах, страдающих от оттока населения и нехватки рабочей силы, повышение почасовой оплаты будет более значительным, чем в среднем по стране. В 16 префектурах МРОТ превысит 1000 йен в час. Максимальный показатель по стране составляет 1163 йены в час (Токио).

Регулярная вакцинация от COVID-19

Регулярной вакцинацией от COVID-19 будут охвачены лица в возрасте старше 65 лет, а также лица в возрасте 60-64 года с хроническими заболеваниями. Максимальная стоимость вакцинации для пациента – 7000 иен. Остальное население может вакцинироваться от COVID-19 по желанию за полную стоимость.

Повышение стоимости оригинальных препаратов

Если пациент желает приобрести оригинальный препарат из числа 1095 лекарств, у которых имеются выпущенные как минимум 5 лет назад дженерики или доля применения дженериков составляет от 50%, сумма, оплачиваемая пациентом за оригинальное лекарство, увеличится. Это не касается случаев, когда оригинальный препарат выписан врачом или пациент не может приобрести дженерик в связи с его отсутствием в аптеке.

Повышение почтовых тарифов

Цена марки для конверта вырастет с 84 ийен до 110 йен, цена марки для открытки – с 63 йен до 85 йен. Стоимость отправки конвертов не повышалась с 1994 года на протяжении 30 лет, стоимость отправки открыток оставалась неизменной с 2017 года в течение 7 лет (за исключением индексации цен, связанной с ростом ставки потребительского налога).

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