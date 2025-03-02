Растет доля японцев, испытывающих «симпатию» к Китаю и Южной Корее: результаты опроса

Кабинет министров Японии недавно опубликовал результаты «Опроса общественного мнения о внешней политике». По сравнению с предыдущим опросом 2023 года, чувство близости к Китаю и Южной Корее увеличилось. Существует мнение, что взаимопонимание углубляется благодаря увеличению числа иностранных туристов, посещающих Японию.

Количество респондентов, заявивших, что они «испытывают симпатию» к Китаю (включая тех, кто ответил «скорее испытываю симпатию», аналогично далее), составило 14,7%, что на 2,0 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим опросом. В отношении Южной Кореи этот показатель вырос на 3,5 процентных пункта и достиг 56,3%. Отношение к Южной Корее в последние годы демонстрирует тенденцию к улучшению, особенно среди молодого поколения. Среди респондентов в возрасте от 18 до 28 лет доля ответивших «испытываю симпатию» достигла 72,6%.

Также выросла суммарная доля ответов «хорошие» и «достаточно хорошие» относительно отношений с Японией: для Китая она составила 8,8% (увеличение на 3,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом), а для Южной Кореи — 51,2% (рост на 5,1 процентных пункта).

Доля тех, кто «испытывает симпатию», составляет 84,9% в отношении США, 76,0% для Австралии и так далее. По отношению к России этот показатель остался практически на прежнем уровне — 5,0%. В 2010-х годах, когда регулярно проводились встречи на высшем уровне между тогдашним премьер-министром Абэ Синдзо и президентом Путиным, этот показатель держался на уровне около 20%, однако резко упал после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Опрос проводился с 17 октября по 24 ноября 2024 года путем рассылки по почте среди 3000 человек в возрасте 18 лет и старше по всей стране. Уровень возврата составил 57,8% (1734 человека).

По вопросу о реформе ООН, на вопрос о том, должна ли Япония стать постоянным членом Совета Безопасности, 89,3% респондентов ответили положительно, а 8,5% - отрицательно. Что касается участия в деятельности, предполагающей вклад человеческих ресурсов в международное сообщество, такой как операции по поддержанию мира ООН (ПКО), помощь пострадавшим и наблюдение за выборами, 19,0% ответили «следует участвовать более активно, чем раньше», что на 4,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, а 65,7% ответили «следует продолжать участвовать на том же уровне, что и раньше», что на 1,3 процентных пункта больше.

Фотография к заголовку: Церемония открытия «Японско-корейского фестиваля обмена», проходившего в Олимпийском парке Комадзава в районе Сэтагая, Токио, 28 сентября 2024 года (© Jiji)